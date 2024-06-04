"الموسيقيين" تحدد موعدَا جديدًا للتحقيق مع مسلم

قررت نقابة المهن الموسيقية استدعاء المطرب الشعبي “مسلم” للتحقيق معه بعد إقامة حفل غنائي له داخل إحدى المدارس الخاصة بالغربية في مخالفة صريحة لتعليمات وزارة التربية والتعليم، ما جعله يتصدر محركات البحث “جوجل”.

وتضمن حفل مسلم في مدرسة المحلة أغنيات للمطرب الشعبي مسلم، فيما كان الطلاب يرقصون داخل المدرسة على أغنية عيني على الكاريزما.. عيني على الثبات.

كشف د.محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، حقيقة تحويل مطرب المهرجانات مسلم للتحقيق بعد واقعة حفله داخل مدرسة خاصة في المحلة الكبرى دون تصريح.

وقال عبدالله، في تصريحات صحفية إنهم لم يقوموا بتحويل مسلم للتحقيق أو إيقافه عن الغناء، كما تداول بعض المواقع، مؤكدًا أنهم قاموا باستدعائه لسؤاله حول ملابسات الواقعة فقط، مشيرًا إلى أنهم يريدون فقط معرفة حقيقة الأمر فقط، متمنيًا تحري الدقة قبل نشر تلك الشائعات.

وأكدت تقارير أن المدرسة لم تحصل على أي تصريح خاص بالحفل من مديرية التربية والتعليم بالغربية، لأن المديرية لم تسمح بإقامة تلك الحفلات بوجود مطرب شعبي داخل المدارس، طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.