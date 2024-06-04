الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبيرة اقتصادية: مصر حققت اكتفاء ذاتيًا لـ9 محاصيل زراعية

الاستثمارات في القطاع
الاستثمارات في القطاع الزراعي

قالت د. حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية، إن صادرات مصر من بعض المحاصيل الزراعية زادت في 2023 بنسبة 70%، وهذه النسبة ليست قليلة على الإطلاق، مشيرةً إلى أنه طبقًا لبعض التقارير التي تم نشرها مؤخرًا استطعنا أن نحقق اكتفاء ذاتيًا لـ9 محاصيل زراعية على رأسها مجموعة كبيرة من الخُضر والفاكهة والأرز والبصل وغيرها، بجانب تصدير كميات ليست بالقليلة.

وأضافت وجدي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية تعمل بقدم وثاق على هذه المنطقة الاستثمارية تحديدًا بزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي بشكل عام والحيواني والداجني، مؤكدةً أن هذا هدف مستهدف أساسي واستراتيجي ويدل على وعينا الكبير جدًا على أهمية توفير السلع الغذائية التي نستكطيع أن نكتفي منها ونقلل حجم استيرادنا.

 

الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في مأزق كبير

وأوضحت أن الأزمة الروسية الأوكرانية وضعتنا في مأزق كبير جدًا، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية بتوجيهات واضحة بأنه يجب أن يكون حسابات لمخاطر أي أحداث جيوسياسية أو اقتصادية وهذا وارد طبقًا للصراعات الإقليمية اللي تمر بيها المنطقة بشكل عام.
 

اكسترا نيوز صادرات مصر المحاصيل الزراعية اكتفاء ذاتي محاصيل زراعية تصدير الأزمة الروسية الأوكرانية

مواد متعلقة

خبيرة اقتصادية: المشروعات القومية بمصر زادت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير

استشارى ريادة الأعمال: الاستثمار الأجنبى المباشر أهم المصادر المتوقعة لتدفقات رأس المال

هانى عيّاد: تجاوب الدولة مع سياسة تحرير سعر الصرف طمأن المستثمر

اشتباكات عنيفة وغارات مكثفة.. "إكسترا نيوز" ترصد تطورات الأوضاع فى رفح الفلسطينية

خالد الجندى: "الطريق إلى الله" هى هدية علماء الدين للناس

القاهرة الإخبارية: المحكمة الدستورية فى تركيا تلغى سلطة الرئيس فى عزل محافظى البنك المركزى

حماس: الاحتلال يراوغ وغير معنى بالتوصل إلى صفقة جادة

حماس: نستنكر دعوات واشنطن والدول الغربية للحركة بأنها من تعوق الصفقة

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242