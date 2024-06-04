خبيرة اقتصادية: مصر حققت اكتفاء ذاتيًا لـ9 محاصيل زراعية

قالت د. حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية، إن صادرات مصر من بعض المحاصيل الزراعية زادت في 2023 بنسبة 70%، وهذه النسبة ليست قليلة على الإطلاق، مشيرةً إلى أنه طبقًا لبعض التقارير التي تم نشرها مؤخرًا استطعنا أن نحقق اكتفاء ذاتيًا لـ9 محاصيل زراعية على رأسها مجموعة كبيرة من الخُضر والفاكهة والأرز والبصل وغيرها، بجانب تصدير كميات ليست بالقليلة.

وأضافت وجدي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القيادة السياسية تعمل بقدم وثاق على هذه المنطقة الاستثمارية تحديدًا بزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي بشكل عام والحيواني والداجني، مؤكدةً أن هذا هدف مستهدف أساسي واستراتيجي ويدل على وعينا الكبير جدًا على أهمية توفير السلع الغذائية التي نستكطيع أن نكتفي منها ونقلل حجم استيرادنا.

الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في مأزق كبير

وأوضحت أن الأزمة الروسية الأوكرانية وضعتنا في مأزق كبير جدًا، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية بتوجيهات واضحة بأنه يجب أن يكون حسابات لمخاطر أي أحداث جيوسياسية أو اقتصادية وهذا وارد طبقًا للصراعات الإقليمية اللي تمر بيها المنطقة بشكل عام.

