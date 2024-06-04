الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بـ"خطف وهتك عرض فتاة" بالبساتين

تأجيل محاكمة - آرشيفية
تأجيل محاكمة - آرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بخطف وهتك عرض فتاة في منطقة البساتين، إلى جلسة 7 يوليو المقبل.

 

تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بـ«خطف وهتك عرض فتاة» بالبساتين

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة خطف وهتك عرض فتاة بمنطقة البساتين.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6341 لسنة 2023 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 599 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم «عمر.ح»، خطف وهتك عرض فتاة بملامسه جسدها، أثناء سيرها بالطريق العام بالمنطقة، وجرى القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق جنايات خطف وهتك عرض فتاة البساتين

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