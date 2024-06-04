رئيس البحوث الفلكية يكشف حقيقة وقوع زلازل مدمرة خلال أيام

كشف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة وقوع زلازل مدمرة خلال الأيام القادمة، والتي تنبأ بوقوعها راصدا الزلازل الهولندي الشهير فرانكهوغربيتس.

وقال رابح، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن فرانكهوغربيتس، ليس عالما، وإنما هو مُنجم لا أكثر ولا أقل، يحب البروباجندا، والتريندات.

وأضاف: "لا فلكي ولا جيولوجي، ولا يعمل في مجال الزلازل، وإنما يحب التريند، وقال إن والده علمه التنجيم، وحركة الكواكب، وهو قال من 4 لـ6 يونيو سنشهد زلازل، لكننا نعيش في وقت ليس فيه زلازل، لم نشهد زلازل، والزلازل ميزان طبيعي يحدث يوميًا بدرجة ودرجتين على مقياس ريختر، ومصر ليست في حزام الزلازل، ولا منطقة خطر زلزاليًا.

عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب مجددًا

كان راصد الزلازل الهولندي الشهير فرانكهوغربيتس، أطلق تحذيرات من أن الأرض ستكون في اقترانين يشملان عطارد والزهرة اليوم 4 يونيو، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير، وقال إن النشاط الزلزالي سيكون في الفترة ما بين 6 و8 يونيو، بعد ظهور القمر الجديد في 6 يونيو الجاري.