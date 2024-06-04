خالد تاج الدين يطرح "شهم ابن شهم" مع مدحت صالح (فيديو)

طرح مطرب الراب خالد تاج أغنيته الجديدة «شهم ابن شهم»، والتي يقدمها على طريقة الدويتو مع النجم الكبير مدحت صالح وهى أغنية من كلمات وألحان خالد تاج، وميكس وماستر إسلام زكي وتسجيل صوت أسامة كمال، وإخراج أيمن نور.

كتب تاج الدين عبر صفحته على فيسبوك:«شرف كبير ليا ان صورتي تتحط في تراك واحد مع المطرب الكبير مدحت صالح واني اقنعه بمغامرة الراب معايا و يوافق لانه فنان متجدد و مغامر و بيدور دايما على الجديد.. استنونا بكره ان شاء الله تراك شهم ابن شهم»

«شهم ابن شهم» هي الأغنية التاسعة لمطرب الراب والشاعر خالد تاج الدين في عالم الراب، حيث طرح من قبل عدة أغان، كان آخرهم «يابا قشطة» و«الفيل».

وتقول أغنية شهم ابن شهم في مطلعها:

شهم ابن شهم

ياللي مالكوش في الشهامة سهم

بطولاتكوا احلام ووهم

صفر كبير تمامكم كلام

أخصام كاوتش

سيرتي تحضر حتى لو مجتش

قادر بس مفترتش

أنتوا اتفه من الانتقام

أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت

في برج عالي وانتوا تحت سبت الحوش للعب العيال

وسبق وتعاون خالد تاج الدين على مستوى الشعر الغنائي مؤخرًا مع النجم بهاء سلطان في أغنية «العمر كله» وأغنية «ويعشموك يا صاحبي» للمطربة نورا، وأغنية «نص عمري» لجورج وسوف، ومن المقرر أن يتعاون قريبًا في أغنيات جديدة مع الهضبة عمرو دياب وأحمد باتشان والنجم محمد حماقي وحسين الجسمي.

وتجمع «شهم ابن شهم» خالد تاج الدين بمدحت صالح لأول مرة كمطرب، بخلاف اجتماعهما من قبل في أغنية «اللجنة الشعبية»، التي غناها صالح وكانت من كلمات تاج الدين، وكذلك الأغنية الوطنية «منصورين».