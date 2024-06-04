الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العمل يلتقى المصريين بالخارج فى "بيت العائلة المصرية" بجنيف

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

التقى حسن شحاتة وزير العمل، مع أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، ذلك في بيت العائلة المصرية بجنيف، تزامنا مع مشاركة الوزير شحاتة فعاليات الدورة 112، لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، الذي تشارك فيه أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم. 

حديث حول التطور الذي تشهده الدولة المصرية في ظل "الجمهورية الجديدة"

قال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف: "سعيد جدًا بمقابلة معالي الوزير حسن شحاتة، خاصة أن هذا اللقاء نتحدث فيه عن الوطن، والاستماع الى مطالب العاملين بالخارج".

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وشرح الوزير، لأبناء مصر من العاملين بالخارج، ما تشهده الدولة المصرية من نهضة ظل الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل استكمال البناء والتنمية ومواجهة كافة التحديات.

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كان قد ألقى حسن شحاتة وزير العمل، كلمة مصر، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور السفيرِ الدكتور أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ، ومحمد عادل سكرتير أول بالبعثة المصرية الدائمة بجنيف، ومشاركة وفود عربية ودولية يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

وعلق الوزير شحاتة على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرتْ هونجبو، المعروض على جلسات المؤتمر، وعنوانه "نحو عقد اجتماعي مُتجدد".

وبدأ الوزير كلمته بالقول: "بداية أتوجه بالتهنئة لرئيس المؤتمر ونوابه على انتخابهم لرئاسة هذه الدورة المهمة من مؤتمر العمل الدولي، ونعرب عن دعمنا الكامل لانجاح أعمالها، كما أتقدم بخالص الشُكر والتقدير إلى المدير العام على تقريره، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "نحو عقد اجتماعي مُتجدد"، يؤكد فيه أهمية العمل المُشترك، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، و"الالتزام الثلاثي" بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال حول العالم، بتجديد العِقد الاجتماعي.. عن طريق منهج مُتكامل، من أجل احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيزها داخل بيئة عمل لائقة، بما يُراعي الخصوصيات الوطنية وتباين معدلات التنمية والتحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية والأقل نموًا، وعالم العمل والعمال في كل أنحاء العالم".

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