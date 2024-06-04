الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب: مصطفى مدبولي رجل المهام الصعبة والانجازات

أحمد صبور
أحمد صبور

هنأ أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، د.مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على تجديد الثقة به وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، لافتًا إلى أن مدبولي كان دائمًا رجل المهام الصعبة والانجازات التي تتحدث عن نفسها، بداية من توليه رئاسة هيئة التخطيط العمراني، حيث تمكن من إعداد المخططات الاستراتيجية للمحافظات، وإدارة مشروع إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لكافة المدن، والعديد من المخططات الاستراتيجية والعمرانية حتى عام 2052، واستكمل إنجازاته عندما تولي رئاسة الحكومة من خلال إطلاق جيل جديد من المدن الذكية من بينها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

وقال صبور، إن المرحلة الماضية من عُمر الوطن كانت مرحلة دقيقة للغاية، اتجهت فيها الدولة نحو إعادة البناء والتعمير الذي طال كل شبر من أرض الوطن، وتعويض قطاعات جغرافية مهمة عن عقود من الإهمال، وهو ما نجحت فيه الحكومة بامتياز، مشيرا إلي أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي نجحت في إدارة عدد من الملفات الهامة علي رأسها ملف الإصلاح الاقتصادي، وجائحة كورونا، والتعامل بمرونة مع تداعيات الحرب الروسية _الأوكرانية، كذلك نجحت الحكومة في تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاعات الصحة فضلا عن مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في تحسين حياة أكثر من 60 مواطن يعيشون في الريف المصري.

txt

أحمد صبور: مشاركة الرئيس فى قمة بكين تعزز العلاقات الثنائية بين مصر والصين

txt

أحمد صبور يؤكد على ضرورة الحفاظ على مال الوقف وتعظيم استثماراته

أضاف عضو الشيوخ أن مدبولي أثبت إلى جانب أنه رجل بناء وتعمير، فهو أيضا رجل اقتصاد فقد تمكن من التعامل بحرافية مع الأزمة الاقتصادية، وساهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب عشرات المستثمرين الأجانب للعمل في مصر، فضلاً عن إتمام صفقات استثمارية مهمة من بينها مشروع تنمية رأس الحكمة، مؤكدا أن استكمال ملف الإصلاح الاقتصادي من أهم التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة وهو ما يتطلب وجود مجموعة اقتصادية محنكة قادرة علي إدارة الملف والعبور بمصر إلي الاستقرار الاقتصادي.

وشدد صبور علي ثقته الكاملة في قدرة د.مدبولي في اختيار عناصر تتمتع بالخبرة والكفاءة في حكومته الجديدة، حتي يتمكن من استكمال مسيرة النهضة التى بدأتها الدولة المصرية منذ 10سنوات، والحفاظ علي محددات الأمن القومي المصري، وتحقيق طموحات الشعب المصري.

المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ مصطفى مدبولى مجلس الوزراء الحكومة الجديدة المخططات

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242