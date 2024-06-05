سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والدولار اليوم الأربعاء 5-6-2024

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-6-2024 في مصر مقابل الجنيه من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة جوجل مع انطلاق رحلات الحج خلال الموسم الحالي والتي تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة، حيث يرغب ملايين الحجاج في توفير عملة سعودية تكفي طوال رحلة الحج.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-6-2024

نعرض للقراء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-6-2024 في كافة البنوك وفقا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب على العملة السعودية حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

الريال السعودي في البنك المركزي المصري بنحو 12.58جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى بنحو 12.56 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.58 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.54 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.58 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.28 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة سجل الريال نحو 12.61 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال نحو 12.52 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

أسعار العملات في مصر اليوم

اليورو الأوروبي بنحو 51.04 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 59.94 جنيه للشراء و60.07 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.55 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 153.41 جنيه للشراء و154.98 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 12.81 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.

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