الكنيسة الأسقفية تستضيف اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر

استضافت الكنيسة الأسقفية اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، بحضور ممثلين عن الكنائس المؤسسة للمجلس، وهي “الكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية”.

شارك في الاجتماع مندوبون عن لجنة الإعلام ولجنة الشباب التابعتين لمجلس كنائس مصر، إذ تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، من بينها سبل تعزيز التواصل مع القاعدة العريضة لشعب الكنيسة المسيحية في مصر، وذلك للتأكيد على مفاهيم الروح المسكونية ونشر ثقافة الوحدة والتعاون بين الطوائف المختلفة.

واختتم الاجتماع باتفاق الحاضرين على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف مجلس كنائس مصر، والتي تتمثل في تعزيز الوحدة بين الكنائس المسيحية في مصر، ونشر ثقافة المحبة والتسامح، والعمل على خدمة المجتمع المصري بوجه عام.

جدير بالذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس عام 2013 كمؤسسة تجمع في عضويتها خمس كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معا.