الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الأسقفية تستضيف اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر

جريدة الدستور

استضافت الكنيسة الأسقفية اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر، بحضور ممثلين عن الكنائس المؤسسة للمجلس، وهي “الكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية”.

شارك في الاجتماع مندوبون عن لجنة الإعلام ولجنة الشباب التابعتين لمجلس كنائس مصر، إذ تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، من بينها سبل تعزيز التواصل مع القاعدة العريضة لشعب الكنيسة المسيحية في مصر، وذلك للتأكيد على مفاهيم الروح المسكونية ونشر ثقافة الوحدة والتعاون بين الطوائف المختلفة.

واختتم الاجتماع باتفاق الحاضرين على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف مجلس كنائس مصر، والتي تتمثل في تعزيز الوحدة بين الكنائس المسيحية في مصر، ونشر ثقافة المحبة والتسامح، والعمل على خدمة المجتمع المصري بوجه عام.

جدير بالذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس عام 2013 كمؤسسة تجمع في عضويتها خمس كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معا.

الكنيسة الأسقفية مجلس كنائس مصر الكنائس الإجتماع الاعلام

مواد متعلقة

حفل تخرج الدفعة الأولى من "إكليريكية الكرسي الأورشليمي"

بطريرك الكنيسة الكلدانية: السلام عطية من الله للناس

البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير التركى بالقاهرة فى المقر البابوى

تفاصيل احتفالات إيبارشيات الزقازيق ومنيا القمح بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر

البابا تواضروس الثانى يستقبل سفيرة اليونسكو

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا في كنيسة السويس الأسقفية

انطلاق ‏احتفالية مرور 3 أعوام على إنشاء مركز "كيمي" ‏بأبوقرقاص

كنيسة سلطانة الملائكة بالطويرات تستقبل رفات القديس فرنسيس الآسيزى

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

متوفر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242