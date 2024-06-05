صيغ دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 5-6-2024 الموافق 28 من شهر ذي القعدة 1445 من الكلمات الدلالية التي تتصدر قائمة جوجل مع ساعات الليل المتأخرة، حيث يرغب الملايين من المسلمين في إحياء الليل بالصلاة والعبادة طلبا للفرج والطمأنينة والسعادة.

دعاء الفجر مكتوب اليوم الأربعاء 5-6-2024

يبحث الملايين عن صيغ دعاء الفجر مكتوب اليوم الأربعاء 5-6-2024 مع اقتراب موسم الحج ووقفة عرفات التي يلبي فيها الله سبحانه وتعالى رجاء الداعين له الطامعين في كرمه لنيل ثواب الدنيا والآخرة والتي جاءت كما يلي:

يارب ألهمني أن أطرق بابك كلما غرقت.. وعلمني ألا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك.. رب اهدني إلى وجهتك واجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. اقبلني يارب في رحابك بذنوبي وأخطائي.. وقلة حيلتي.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك.. اللهم تنهيدة فرح من كل شيء استصعبت حدوثه فحدث بفضلك وكرمك.

اللهم إني أسألك غفران الذنوب والمعاصي.. وستر العيوب وتفريج الهموم والكروب.. اللهم إني أسألك العافية لأجسامنا.. وبركة وسعة في أرزقنا.. ورحمة من عندك تغنينا عن سائر عبادك.. اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل.. وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة.

اللهم إني أسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا وتنزل تنزل علينا من البركة ما يكفينا وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا وترزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك أجمعين.. اللهم زدنا نورا في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق.



أذكار الصباح اليوم الأربعاء 5-6-2024

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل واعوذ بك من الهم والحزن.. واعوذ بك من الجبن والبخل غلبة الدين وقهر الرجال.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

اللهم أنت ربي لا إله إلا الله خلقني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

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