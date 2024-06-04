خبيرة اقتصادية: المشروعات القومية بمصر زادت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير

قالت د. حنان وجدي الخبيرة الاقتصادية، إن المشروعات القومية في الفترة الأخيرة زادت بشكل كبير جدا، مؤكدةً أن القيادة السياسية ركزت بشكل أساسي ومباشر على المشروعات التي تؤثر بشكل مباشر على السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

وأضافت وجدي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية بدأت بمشروعات عملاقة وعلى سبيل المثال القطاع الزراعي الذي يعد الأهم والأبرز، مستشهدة بمقولة الرئيس عبدالفتاح السيسي "من لا يملك قوت يومه لا يملك أن يتخذ قراره".

وتابعت: "بدأنا بمشروعات المليون ونصف فدان والـ100 ألف صوبة زراعية، مشروع المليون رأس ماشية، والمزارع السمكية التي تم إنشاؤها في بعض المحافظات التوسع الأفقي التي وجهت به القيادة السياسية في الوادي الجديدة وسيناء وتوشكى، ومؤخرا مشروع مستقبل مصر الذي أضاف 4.5 مليون فدان بيتم استهداف 2 مليون فدان في 2025".

وأكدت، أن هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير في تحقيق نسب كبيرة جدًا من احتياجاتنا، واكتفاؤنا الذاتي لبعض وليس كل، ولكن لبعض ولحجم كبير جدًا من المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنون المصريون بشكل كبير.

