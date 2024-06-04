سكرتير عام الإسماعيلية يناقش الاستعدادت لاستقبال عيد الأضحى

عقد اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٥.

أبرز الحضور

وذلك بحضور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، ممثلي مديريات ( الطب البيطري والصحة والتضامن الاجتماعي) وممثل النيابة العامة والمرور.

تفاصيل الاستعدادات لعيد الأضحى

وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام المساعد على تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمجازر؛ من أجل التأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم المعروضة للبيع.

ووجه السكرتير العام المساعد بضرورة مراقبة الأسعار والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمجازر والمخابز من تطبيق الأسعار الرسمية دون المغالاة فيها؛ مراعاةً للمواطن البسيط، مشيرًا إلى ضرورة متابعة نقاط الذبيح والمجازر للتأكد من اتباع الاشتراطات الصحية والبيئية، هذا إلى جانب متابعتهم من كافة الجهات الرقابية وإعداد تقرير يومي بذلك؛ حرصًا على تقديم منتج آمن للمواطنين.

وناشد السكرتير العام المساعد السادة المواطنين بعدم الذبح خارج المجازر، والتخلص الآمن من مخلفات الذبيح وعدم إلقائها بالطرق والميادين والمصارف؛ حرصًا على سلامة المواطنين ومن أجل بيئة نظيفة.