الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مبابى: سعيد بالانتقال للريال.. وإنريكى أنقذنى من عدم اللعب مع باريس

كيليان مبابي
كيليان مبابي

عبّر الفرنسي كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا عن سعادته الكبيرة بالانتقال لريال مدريد الذي وصفه بالحلم الذي تحققه.

وكان مبابي قد توصل لاتفاق للانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مبابي، في مؤتمر صحفي لمنتخب فرنسا قبل خوض منافسات يورو 2024: "أردت أن أعبر عن نفسي قبل أن أبدأ هذا المؤتمر الصحفي، إنها متعة هائلة، حلم أصبح حقيقة.. أنا فخور للغاية؛ لأنني تمكنت من الوصول إلى هذا النادي الذي طالما حلمت بالتواجد فيه".

وأضاف: "وصلت مع الكثير من التواضع، هناك الكثير من المشاعر ولكن لدي مسئولية كقائد للفريق الفرنسي.. أفضّل حماية فريقي الوطني لأن أمامنا صيفًا رائعًا".

وزاد: "أنا سعيد جدًا إنه شيء أردته دائمًا لذلك أنا سعيد جدًا. يعلم الجميع لماذا لعبت بشكل أقل في نهاية الموسم، وهذا لن يكون عذرًا. هدفي هو مساعدة الفريق الفرنسي على الذهاب إلى أبعد مدى ممكن".

وأردف: "من المرجح أن يلعب الرجل السعيد بشكل جيد، لكن ليس هناك أي عذر للعروض التي قدمتها أو ربما قدمتها. هناك عمل يجب القيام به وأنا أتعامل مع هذه المباريات بهدوء وحماس".

واستطرد: "في باريس سان جيرمان، لم أكن سعيدًا، وكان ذلك بمثابة كارثة. هناك أشياء جعلتني غير سعيد، ولكن هناك أشياء لا يمكنك إظهارها، لأنني كنت قائدًا ولا تتبع شخصًا يجر حزنه. سيكون من الغباء أن أتحدث وأبصق وأقول إنني غير سعيد في باريس سان جيرمان، لكن كانت هناك أشياء جعلتني غير سعيد".

وأضاف: "هناك الكثير من الضغوط ،ولكن هناك أشياء أكثر خطورة في الحياة. إنها لا تزال كرة القدم. أنا أتقاضى أجرًا جيدًا كلاعب كرة قدم. هناك أشخاص يتقاضون أجورًا أقل بكثير للذهاب إلى المصنع. من غير المناسب بالنسبة لي، كيليان مبابي، أن أشتكي أمام العالم عندما تحدث أشياء فظيعة في العالم".

وأوضح مبابي أن لويس إنريكي مدرب الفريق ومعه لويس كامبوس المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان، أنقذاه من عدم اللعب مع الفريق الموسم المنقضي، قائلًا: تحدثوا معي بعنف في باريس لذلك كنت مقتنعًا بأنني لن ألعب. أنقذني لويس إنريكي ولويس كامبوس. بدونهما، لم أكن لأطأ الملعب مرة أخرى. ولهذا السبب كان طموحي في ذلك العام مختلفًا. لقد كان الأمر أقل من معاييري، لكن مجرد اللعب وتكرار المباريات والفوز بالبطولات كان أعظم فخر لي. لكن في العام المقبل، لن أكون راضيًا عن موسم كهذا".

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