نائب محافظ القاهرة تتابع مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية (صور)

واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولاتها الميدانية اليومية لإزالة الإشغالات والقيام بحملات النظافة ورفع الاتربة والمخلفات لإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة الى جانب متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في مجال الرصف والطرق ومتابعة مستويات الاعمال بها طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

ووجهت نائب المحافظ، بتكثيف الحملات المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع والقضاء علي الاشغالات التي تعوق سير المارة ومرور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مشددة على رفع كافة المخالفات وتكثيف اعمال النظافة ورفع المخلفات بالمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة القاهرة وافرعها بالمنطقة.

كما شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية ومسئولي الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية ومشرفي المربعات باستمرار الحملة للمحافظة على الاماكن التي تم رفع الاشغالات منها خالية من اية معوقات تعوق حركة المواطنين واحداث تغيير ملموس على ارض لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لاعمال التطوير التي تتم

وشملت جولة نائب محافظ القاهرة، تفقد منطقة الفرنساوي وشارع السبع بنات وشارع عزبة خير الله بنطاق احياء حي مصر القديمة برفقة سناء محمود سكرتير الحي والمهندسة امل حافظ مدير الطرق بالمنطقة الجنوبية لتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بعد اعمال التطوير ورفع الكفاءة مؤكدة على سرعة الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة قبل انتهاء العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ ما تبقى من مشروعات الخطة، لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشددت نائب المحافظ، على رفع كفاءة النظافة وازالة كافة الاتربة والرتش ومخلفات اعمال التطوير للحفاظ على اعمال رفع كفاءة الطرق بمنطقة عزبة خير الله.

كما شملت الجولة تفقد أراضي أملاك المحافظة بنطاق المنطقة على كورنيش النيل باحياء دار السلام ومصر القديمة للحفاظ عليها في ظل الاقتراحات المختلفة لكيفية استغلالها الاستغلال الامثل.

رافق المهندسة جيهان عبدالمنعم خلال الجولة جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والاستاذ كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم ومديري المتابعة الميدانية والاشغالات بالاحياء التي شملتها الزيارة.

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