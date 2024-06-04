الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الثقافي القبطي" يطلق ندوة "أرضنا مستقبلنا" احتفالًا بيوم البيئة

المركز الثقافي القبطي
المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برعاية الأنبا أرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي تنظيم ندوة بعنوان “أرضنا مستقبلنا..معا نستعيد كوكبنا” مساء السبت المقبل بمقر المركز، احتفالًا باليوم العالمي للبيئة.

وقال المركز الثقافي إن هذه الندوة تأتي احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في إطار حرص الكنيسة على التوعية بمخاطر التغييرات البيئية.

في السياق، تحرص الكنائس المصرية على إطلاق مبادرات توعي بالحفاظ على البيئة من بينها مبادرة زراعة 1000 شجرة بيد أطفال حدائق القبة، حيث نظمت كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة لقاءً لأطفال الكنيسة في المزرعة التابعة لها بوادي النطرون  بحضور والآباء كهنة الكنيسة وخدامها وأحد المهندسين الزراعيين الذي شرح للأطفال كيفية زراعة الشجر، وقاد الخدام الأطفال في عملية الزراعة حتى أتموا زراعة 1000 شجرة.

يأتي هذا في إطار مبادرة زراعة الأشجار التي أطلقتها الكنيسة الأرثوذكسية للإيبارشيات والكنائس مساهمةً منها في مواجهة التغيرات المناخية.

كما اختتم د.سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية  خلال الشهور الماضية مبادرة «إنه كوكبنا، فلنحافظ عليه» لتشجيع أطفال المدارس للحفاظ على البيئة بحضور المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي، بحضور قادة بيت العائلة المصرية، وبمشاركة المدرسة الأسقفية بمنوف والمعاهد الأزهرية بمنوف ومدرسة القديس يوسف بالزمالك، وذلك داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة سامى فوزي فى كلمته الافتتاحية: سعداء بمشاهدة حصاد مشروع أنه كوكبنا والذي استمر على مدار ستة أشهر، لكن في نفس الوقت نتألم من أجل مشاهدة الأطفال الأبرياء الذين يموتون يوميًا في قطاع غزة، ولذلك دعونا نقف دقيقة حداد على أرواح هؤلاء الأطفال.

وأضاف رئيس الأساقفة: "نعاني يوميًا بسبب التلوث والمشاكل البيئية، لذلك نحتاج أن نرفع الوعى المجتمعي، وسنزداد وعيًا اليوم من الأطفال.

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