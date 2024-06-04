محافظ مطروح يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة (صور)

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح اجتماعه برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ومساعد مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ورؤساء القطاعات مديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.

_البنية التحتية

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات والموافقة على تخصيص عدد من المواقع بهدف المنفعة العامة وتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية للمواطنين.

_جدول أعمال المجلس

وخلال الاجتماع تم استعراض جدول أعمال المجلس من خلال صالح حماد مدير المجالس حيث وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض ٤٢٠٠م٢ لإقامة مجمع تعليمي ازهرى بمراحل ابتدائى إعدادى ثانوى بقرية أبو شروف بسيوة وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض إنشاء محطة رفع زراعى بمنطقة الغزالات بقرية المراقى بسيوة،وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض على مساحة ٤٢٠٠ م٢ لإقامة مدرسة تعليم أساسى بمنطقة نجع عقول بساحل العميد بمدينة الحمام.

_إنشاء محطة معالجة

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح على تخصيص قطعة أرض انشاء نقطة إسعاف بالكيلو ٢٨ بطريق سيوة مرسي مطروح،كذلك الموافقة على إنشاء محطة معالجة بقرية جارة أم الصغير كذلك الموافقة على إقامة حصانة طفولة مبكرة بناحية الزيدان بقرية اغورمى بسيوة.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة تضافر كافة جهود الجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق التام فيما بينها لتحقيق المصلحة العامة ومزيد من الخدمات للمواطنين.

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