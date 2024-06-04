واعظة تنصح السيدات بالعفو عمن ظلمهن: من أفضل الصدقات (فيديو)

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن هناك نوعًا من الصدقات، يمكن لمن لا يملك المال التصدق بها، وقد قال عنها النبي، صلى الله عليه وسلم، أنها من أفضل الصدقات، وأفضل ممن تصدق بنصف ماله، وهى العفو عمن أذانا.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة "سي بي سي": "هذا النوع من الصدقات تحدث عنه النبي، صلى الله عليه وسلم، في جيش العثرة في آخر موقعة دخلها وهي موقعة تبوك".

وأردفت: "سيدنا عثمان جهز ثلث الجيش، سيدنا عمر تصدق بنصف ماله، الرسول قال أين المتصدق بعفو البارحة، وكررها، ثلاث مرات، حتى خرج الرجل، وقال أنا يا رسول الله، فقال له "هذه أفضل صدقة قدمت في المعركة".

وكان الرجل وقف في جوف الليل، وقال اللهم إني لا أملك وأنت سبحانك تعلم أني لا أملك، اللهم إني تصدقت على من أذاني بالعفو عنه، وكان النبي سمعه.

ودعت الواعظة، النساء بالتصدق بالعفو عمن ظلمهن، مردفة: "العفو صدقة جميلة نفسي نعملها كلنا، خاصة النساء، العفو عمن ظلمنا، وذكرن أنفسكن بمكانة المتسامحين، المتسامح ربنا يشاور له على قصر له في الجنة، فيقول عفوت عنه يا رب، فقال اللهم إني تصدقت على من أذاني بالعفو عنه".

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