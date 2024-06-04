الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

واعظة تنصح السيدات بالعفو عمن ظلمهن: من أفضل الصدقات (فيديو)

الدكتور وفاء عبدالسلام
الدكتور وفاء عبدالسلام

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن هناك نوعًا من الصدقات، يمكن لمن لا يملك المال التصدق بها، وقد قال عنها النبي، صلى الله عليه وسلم، أنها من أفضل الصدقات، وأفضل ممن تصدق بنصف ماله، وهى العفو عمن أذانا.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة "سي بي سي": "هذا النوع من الصدقات تحدث عنه النبي، صلى الله عليه وسلم، في جيش العثرة في آخر موقعة دخلها وهي موقعة تبوك".

 

وأردفت: "سيدنا عثمان جهز ثلث الجيش، سيدنا عمر تصدق بنصف ماله، الرسول قال أين المتصدق بعفو البارحة، وكررها، ثلاث مرات، حتى خرج الرجل، وقال أنا يا رسول الله، فقال له "هذه أفضل صدقة قدمت في المعركة".

وكان الرجل وقف في  جوف الليل، وقال اللهم إني لا أملك وأنت سبحانك تعلم أني لا أملك، اللهم إني تصدقت على من أذاني بالعفو عنه، وكان النبي سمعه.

ودعت الواعظة، النساء بالتصدق بالعفو عمن ظلمهن، مردفة: "العفو صدقة جميلة نفسي نعملها كلنا، خاصة النساء، العفو عمن ظلمنا، وذكرن أنفسكن بمكانة المتسامحين، المتسامح ربنا يشاور له على قصر له في الجنة، فيقول عفوت عنه يا رب، فقال اللهم إني تصدقت على من أذاني بالعفو عنه".

اقرأ أيضًا:

الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

الصدقات العفو الستات مايعرفوش يكدبوا النساء العفو صدقة

مواد متعلقة

كريم العمدة لـ"الشاهد" مفاجأة عن حجم الإنفاق العسكرى فى مصر مقارنة بالإقليم

كريم العمدة لـ"الشاهد": الحروب فى الإقليم أثرت اقتصاديًا على 88 مليون مواطن

كريم العمدة يكشف لـ"الشاهد" أهمية الإنفاق العسكرى فى حماية الاستثمارات

كريم العمدة لـ"الشاهد": لولا كورونا لحققت مصر فائضًا دولاريًا

كريم العمدة لـ"الشاهد": الإرهاب أدى لتراجع الاستثمارات والتأثير على رفاهية المواطنين

كريم العمدة لـ"الشاهد": لولا الحروب والإرهاب لحقق الاقتصاد مكاسب أكبر

غدًا.. حكومة نتنياهو تسلم الوسطاء مقترحها لصفقة التبادل

مصدر يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" نتائج التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران على الحدود

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242