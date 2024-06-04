الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يبدأ الجمعة.. مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية والقنوات الناقلة

الوصفة السحرية
الوصفة السحرية

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض المسلسل الدرامي الجديد "الوصفة السحرية" المقرر إنطلاق أولى حلقاته مساء السبت المقبل على شبكة قنوات DMC الفضائية.

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية على قنوات DMC

يعرض مسلسل الوصفة السحرية من السبت إلى الأربعاء بواقع ثلاث مرات، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا.

العرض الأول: 8.00 مساءًا
الإعادة الأولى: 2.00 صباحًا
الإعادة الثانية: 1.00 ظهرًا

فيما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في الحادية عشرة مساء، والإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة 5 مساء.

Dmc تروج لمسلسل "الوصفة السحرية" استعدادًا لعرضه

بعد تصدرها الترند بـ"الوصفة السحرية".. أزمات لقاء سويدان

لوك جديد للفنانة لقاء سويدان على بوستر "الوصفة السحرية"

11 فنانًا على البوستر الدعائى الرسمى لـ"الوصفة السحرية"

تردد قناة DMC علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.
معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.
الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.
تردد قناة دي ام سي: 11450.
القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.

تردد قناة DMC دراما

القمر الصناعي قناة دي ام سي:  نايل سات
رقم التردد قناة دي ام سي: 12092.
رقم معدل الترميز قناة دي ام سي الجديد: 27500.
نسبة  معامل تصحيح الخطأ في  قناة دي ام سي الجديد: 5/6.
نوع الاستقطاب قناة دي ام سي الجديد عمودى.

مواعيد عرض أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية على منصة WATCH IT 

ومن المقرر انطلاق أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية ابتداء من يوم الجمعة المقبل عبر منصة واتش ات قبل انطلاق أولى حلقات العمل الدرامي الجديد عبر قنوات "dmc وdmc دراما بيوم.

صناع وأبطال مسلسل الوصفة السحرية 

"الوصفة السحرية" ينتمى إلى نوعية الدراما الإجتماعية ويضم 45 حلقة ويعتمد على البطولة الجماعية، ويضم نخبة كبيرة من الفنانين وهم: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية على قنوات DMC الوصفة السحرية أبطال مسلسل الوصفة السحرية تردد قناة DMC مسلسل الوصفة السحرية

مواد متعلقة

Dmc تروج لمسلسل "الوصفة السحرية" استعدادًا لعرضه

بعد تصدرها الترند بـ"الوصفة السحرية".. أزمات لقاء سويدان

لوك جديد للفنانة لقاء سويدان على بوستر "الوصفة السحرية"

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

تأكيدا لانفراد «الدستور».. الإطاحة برئيس «كهرباء جنوب القاهرة» من منصبه

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242