يبدأ الجمعة.. مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض المسلسل الدرامي الجديد "الوصفة السحرية" المقرر إنطلاق أولى حلقاته مساء السبت المقبل على شبكة قنوات DMC الفضائية.

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية على قنوات DMC

يعرض مسلسل الوصفة السحرية من السبت إلى الأربعاء بواقع ثلاث مرات، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا.

العرض الأول: 8.00 مساءًا

الإعادة الأولى: 2.00 صباحًا

الإعادة الثانية: 1.00 ظهرًا

فيما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في الحادية عشرة مساء، والإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة 5 مساء.

تردد قناة DMC علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.

معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.

الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.

تردد قناة دي ام سي: 11450.

القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.

تردد قناة DMC دراما

القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات

رقم التردد قناة دي ام سي: 12092.

رقم معدل الترميز قناة دي ام سي الجديد: 27500.

نسبة معامل تصحيح الخطأ في قناة دي ام سي الجديد: 5/6.

نوع الاستقطاب قناة دي ام سي الجديد عمودى.

مواعيد عرض أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية على منصة WATCH IT

ومن المقرر انطلاق أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية ابتداء من يوم الجمعة المقبل عبر منصة واتش ات قبل انطلاق أولى حلقات العمل الدرامي الجديد عبر قنوات "dmc وdmc دراما بيوم.

صناع وأبطال مسلسل الوصفة السحرية

"الوصفة السحرية" ينتمى إلى نوعية الدراما الإجتماعية ويضم 45 حلقة ويعتمد على البطولة الجماعية، ويضم نخبة كبيرة من الفنانين وهم: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.