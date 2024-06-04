الطريقة الشناوية: المجالس العلمية الصوفية تنشر الفكر المعتدل

قالت الطريقة الشناوية الصوفية، إن المجالس العلمية التي تنظمها المشيخة العامة للطرق الصوفية تنشر الفكر المعتدل، وتخرج لنا جيل جديد يحمل الفكر الوسطي ويتصدي بقوة للفكر المتشدد، ولذلك جميع الطرق الصوفية تشجع المشيخة العامة للطرق الصوفية من أجل استمرار هذه المجالس واستمرارها بشكل دائم..

واوضحت "الشناوية" علي لسان شيخها سعيد حسن الشناوي، إن المجلس الأعلي للطرق الصوفية ينتهج خلال الفترة الأخيرة منهج علمي سليم، يهدف بالأساس إلي نشر التصوف العلمي والحافظ علي قيم التصوف السني وهذا أمر يتفق عليه كل شيوخ التصوف في مصر.



وتابعت " الطريقة الشناوية " إن المشيخة العامة للطرق الصوفية تقود حركة التجديد الصوفي في مصر، من خلال الاعتماد علي مجموعة كبيرة من علماء الوسطية في مصر وذلك لتعليم المريدين المنهج الإسلامي الصحيح الذي يرفض التطرف.

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، قد أعلنت عن استئناف المجالس العلمية، وذلك بمشاركة عدد من علماء الدين وشيوخ التصوف الاسلامي، وتهدف هذه المجالس إلي تثقيف وتعليم المريدين أمور الدين إضافة إلي تحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تتواجد بصورة ملحوظة في الفضاء الإلكتروني، حيث تسعي الطرق الصوفية دائما إلي تحصين أتباعها من خطر الفكر المتطرف.

الصوفية تستعين بعلماء الأزهر والإفتاء

وتستعين الطرق الصوفية بعدد من دعاة وعلماء الأزهر ودار الإفتاء في مجالسها العلمية مثل الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء، والدكتور محمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء، والدكتور يسري جبر الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد القرشي الأستاذ بجامعة الأزهر.

الصوفية تستأنف مجالسها العلمية

وقالت المشيخة العامة للطرق الصوفية، إنه تم استئناف المجالس العلمية بمشاركة الدكتور أحمد القرشي حيث سيتم شرح وتفسير (جزء عم) من كتاب (البحر المديد) لشيخ الصوفية الإمام ابن عجيبة، وذلك علي مدار شهر كامل وباب المشاركة مفتوح لجميع أتباع ومريدي التصوف ودعاة ووكلاء الطرق.



وأعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، في وقت سابق، تنظيم المجالس العلمية الدينية في مقرها الجديد بالدراسة، حيث يشارك فى هذه الندوات عدد من شيوخ وعلماء الطرق والزوايا الصوفية بمصر، وتهدف هذه الندوات العلمية إلى التأكيد على الدور العلمي للطرق الصوفية فى مصر، وحث الطرق على مزاولة نشاطها الصوفي والعلمي والديني والثقافي، وتحصين المريدين من خطر التطرف.