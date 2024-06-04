قبل عيد الأضحى.. كيف يهدد الذبح غير الآمن خارج المجازر البيئة؟

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي ارتبطت صورة الشوارع فيه عقب صلاة العيد بالدماء، نتيجة تعمد كثيرون ذبح الأضحية وأداء الشريعة الإسلامية في الشوارع، وعدم الالتزام بأماكن الذبح المخصصة لذلك في أحياء الجمهورية.

أضرار عديدة على مستوى المحليات والبيئة وغيرها تتكبدها الدولة نتيجة تلك العادة، رغم توافر المجازر الحكومية في كل المحافظات، إلا أن بعض المواطنين يلجأون للذبح في الشوارع بدعوى نشر الفرحة بين الأطفال وأن يشهد الجميع الأضحية.

تحذيرات من الذبح غير الآمن

واتساقًا مع ذلك، أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي في الشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.

وقال إنه سيتم تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح المجازر الحكومية بالقاهرة كافة لاستقبال الأضاحي وتعمل على مدار 24 ساعة خلال العيد.

وأكد على حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

خبير تنمية محلية: «لا بد من التنفيذ اللحظي للعقوبة»

يرى الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، أن عملية الذبح لا بد من الإشراف الحكومي عليها من قبل عدة وزارات على رأسها الطب البيطري والبيئة، مبينًا أن الذبح العشوائي في الشوراع له أضرار بالغة، فضلًا عن أن الطب البيطري له دور هام داخل المجازر للإشراف على عملية الذبح ذاتها.

أعلنت وزارة الزراعة أن لديها 300 منفذ لبيع اللحوم على مستوى الجمهورية بسعر مخفض مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية.

ويوضح لـ«الدستور»، أن الذبح داخل المجازر يكون مجاني ويستوعب أعداد ضخمة من الأضاحي، فلا يوجد حجة لأحد للذبح في الشوراع، فيمكن للجزارين سحب أضاحيهم إلى المجازر واستخدامه في عملية الذبح.

يوجد 6 مجازر مجانية في القاهرة بينما الجيزة تضم 15 مجزرًا وفي الإسكندرية 3 مجازر وفي الدقهلية يوجد 15 مجزرا مجانيا، وفي مرسى مطروح نحو 9 مجازر مجانية، أما جنوب سيناء بها 4 مجازر مجانية.

وشدد على ضرورة رفع كل عام غرامة الذبح غير الآمن في الشوارع، لمنع تكرار الظاهرة وفي نفس الوقت هناك مذابح مجانية تغطي كل المحافظات، مبينًا أن هناك ضرورة لتكرار الحملات التي تشنها المحليات صباح يوم العيد حتى يعرف الجميع أن من سيخالف سيتم عقابه.

ويضيف: «لا بد من إجراء لحظي بحيث من يخالف يتم توقيع العقوبة عليه بدون إنذار، لأن المجازر المجانية التي توفرها الدولة متاحة للجميع، وإذ تم رصد المخالفة في وقتها وتوقيع العقوبة سيكون ذلك رادع للجميع خلال الأيام التالية».

وفق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أعــداد رؤوس الماشـية الحية (أبقــــار- جامـــوس - أغـنــام – ماعــــــز- جمال) بلغ 3‚8 مليـــون رأس عـــام 2022 مقابـل 7.5 مليون رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.0%.