سعر الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5-6-2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 5-6-2024 في بورصة الدواجن محور اهتمام الملايين من المواطنين من مختلف طبقات المجتمع، حيث تؤثر صناعة الدواجن على وجباتهم الأساسية سواء في الإفطار أو الغذاء ويفضلها الملايين من الأطفال.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5-6-2024

واستقر سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5-6-2024 في الأسواق المصرية، وذلك مع توفير الأعلاف الداجنة في الأسواق المصرية مع توفير السيولة الدولارية لاستيراد الأعلاف وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار وصل سعره نحو 89 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 91 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الفراخ البلدي في المزارع للتجار وصل سعره نحو 125 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 132 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار سجل نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 116 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار سجل نحو 80 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 5-6-2024

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم يتراوح من 6.75 إلى 7 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم يتراوح من 7.00 إلى 8.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم يتراوح من 7.50 إلى 7.75جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم يتراوح من 20.00 إلى 20.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم يتراوح من 18.50 إلى 18.75 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم يتراوح من 18.50 إلى 18.75 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 18.50 إلى 18.75 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 28.50 إلى 28.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5-6-2024

كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار سجلت نحو 120 جنيها وفي المحلات التجارية نحو 130 جنيها.

كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار سجلت نحو 130 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيها.

كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار سجلت نحو 140 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 145 جنيها.

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