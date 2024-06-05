الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5-6-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 5-6-2024 في بورصة الدواجن محور اهتمام الملايين من المواطنين من مختلف طبقات المجتمع، حيث تؤثر صناعة الدواجن على وجباتهم الأساسية سواء في الإفطار أو الغذاء ويفضلها الملايين من الأطفال.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5-6-2024

واستقر سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 5-6-2024 في الأسواق المصرية، وذلك مع توفير الأعلاف الداجنة في الأسواق المصرية مع توفير السيولة الدولارية لاستيراد الأعلاف وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار وصل سعره نحو 89 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 91 جنيها.
  • سعر كيلو الفراخ الفراخ البلدي في المزارع للتجار وصل سعره نحو 125 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 132 جنيها.
  • سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار سجل نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 116 جنيها.
  • سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار سجل نحو 80 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيها.
txt

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

txt

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 5-6-2024

  • سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم يتراوح من 6.75 إلى 7 جنيهات.
  • سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم يتراوح من 7.00 إلى 8.25 جنيه.
  • سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم يتراوح من 7.50 إلى 7.75جنيه.
  • سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم يتراوح من 20.00 إلى 20.50 جنيه.
  • سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم يتراوح من 18.50 إلى 18.75 جنيه.
  • سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم يتراوح من 18.50 إلى 18.75 جنيه.
  • سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 18.50 إلى 18.75 جنيه.
  • سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 28.50 إلى 28.75 جنيه.
txt

رئيس شعبة الدواجن بالجيزة: 3 طلبات عاجلة لتحقيق التوازن بين التكلفة وأسعار البيع (حوار)

txt

تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 3100 جنيه للجرام

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5-6-2024

  • كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار سجلت نحو 120 جنيها وفي المحلات التجارية نحو 130 جنيها.
  • كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار سجلت نحو 130 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيها.
  • كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار سجلت نحو 140 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 145 جنيها.

اقرأ المزيد 

أسعار الأعلاف الداجنة في مصر 

سعر الفراخ البيضاء سعر الفراخ الفراخ البيضاء بورصة الدواجن البيض صناعة الدواجن سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

مواد متعلقة

رئيس شعبة الدواجن بالجيزة: 3 طلبات عاجلة لتحقيق التوازن بين التكلفة وأسعار البيع (حوار)

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل.. مليشيا الحوثى تطلق صاروخين باليستيين باتجاه البحر الأحمر

عاجل.. وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يصل إلى القاهرة تلبية لدعوة مصرية

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية!

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

صور

استعدادات أسواق الأغنام لأضاحى العيد

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242