وكيل "صحة البحيرة" يشدد على استخدام وسائل تنظيم الأسرة الآمنة طويلة المدى

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة الأمد، كاللولب والكبسولة، حيث إن اللولب يعتبر الوسيلة الآمنة والأكثر فاعلية والأطول مفعولا، كما أنه يعتبر وسيلة غير هرمونية.

تنظيم الأسرة بالقافلة الطبية العلاجية

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مع المواطنات المترددات على عيادة تنظيم الأسرة بالقافلة الطبية العلاجية بوحدة بلقطر الشرقية بأبوحمص، والتى تقام ضمن فعاليات حملة "بلدك معاك".

واستمع جميعة، لشرح الرائدات الريفيات للمواطنات أثناء تنفيذهن توعية تثقيفية بوسائل تنظيم الأسرة، وقام وكيل الوزارة بمداخلة مع المواطنات لاستبيان آرائهم حول وسائل تنظيم الأسرة، وبيَّن لهم ميزة وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولة.

كذلك شاركت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الدكتورة فى الحوار مع المواطنات، وبينت لهم أهمية تنظيم الأسرة للحفاظ على صحة وسلامة الأم أولا، وكذلك أهميتها للدولة، حيث إن الزيادة السكانية المستمرة والمتضاعفة تلتهم كل الإنجازات التى تقوم بها الدولة لخدمة المواطنين، وتوفير الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

أهمية المحافظة على معدلات الولادة الطبيعية فى محافظة البحيرة

وأثنى الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، على عمل الرائدات الريفيات وشجعهن على العمل على زيادة رفع مؤشرات الأداء، وكذلك التوعية بأهمية تطبيق تركيب اللولب أثناء القيصرية مالم يكن هناك دافع طبي يمنع ذلك، وأهمية المحافظة على معدلات الولادة الطبيعية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وتلبية الاحتياجات غير الملباة للمجتمع، وضرورة تنفيذ القوافل والحملات التنشيطية التوعوية بصفة مستمرة، داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.