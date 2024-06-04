فرنسا: سنواصل الضغط على إيران بشأن برنامجها النووى

أكدت فرنسا أنها ستواصل الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

البرنامج النووي الإيراني

كان قد قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العلاقة الإيرانية الإسرائيلية على مدى عقدين من الزمن يتبين منها وجود قدر من العداوة بين الطرفين.

وأضاف أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: "هناك تربص إسرائيلي بإيران منذ فترة"، لافتًا: هناك أساسيات تحكم إيران في المواجهة وهو استمرار تطوير برنامجها النووي، الذي تزعم أنه سلمي.

وتابع: "عندما كنت وزيرًا للخارجية رصدت أن إسرائيل متربصة دائمًا بالبرنامج النووي الإيراني"، مؤكدًا: إسرائيل لا يمكن أن تضرب البرنامج النووي الإيراني إلا بموافقة أمريكية".

واسترسل: "إسرائيل على مدى سنوات واصلت قتل العلماء الإيرانيين المسئولين عن برنامجها النووي أو تقصف سفارة أو قنصلية إيرانية"، موضحا: "إسرائيل قصفت مواقع ميليشات إيرانية مرات عديدة وسط صمت إيراني".