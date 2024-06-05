حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر حيث أكدت على استمرار الطقس الحار خلال الساعات المقبلة وذلك مع الأيام الأخيرة من شهور فصل الربيع وبداية فصل الصيف في كافة أنحاء البلاد.

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-6-2024

نعرض في السطور التالية أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-6-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفقا للبيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة محافظات الجمهورية والذي جاء فيه استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الانحاء.

وأكد البيان وجود طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية مائلا للحرارة خلال ساعات الليل على أغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية وتشهد محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس معتدل خلال ساعات الليل مع حركة نشاط الرياح على كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء 5-6-2024

تشهد محافظة الإسكندرية خلال الساعات القادمة انخفاض طفيف في الحرارة وتسود أجواء حارة نسبيا على مختلف الانحاء مع هدوء الرياح واستقرار حالة الرياح واستقرار حالة الأمواج في البحر المتوسط حيث سجلت انخفاض طفيفا في درجات الحرارة بقيمة 3 درجات ووصلت العظمى 30 والصغرى إلى 22 درجة مئوية.

وبلغت سرعة الرياح إلى نحو 26 كم/الساعة وبلغت أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى نحو من متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024

درجة الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة سوهاج العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة قنا العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة أسوان العظمى 45 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة مرسي مطروح العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة دمياط العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

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