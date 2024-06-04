نائب محافظ بنى سويف يترأس اجتماع إعداد وتنفيذ مشروع الهوية البصرية

عقد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، اليوم، اجتماعًا بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ لدراسة تحديد الهوية البصرية للمحافظة، ضمن الخطوات التي يتم تنفيذها لتطبيق مشروع الهوية البصرية لمحافظة بني سويف، في إطار المشروع القومي لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لكافة محافظات مصر.

خلال الاجتماع، تم استعراض تصميم مقترح أعدته كلية الإعلام واللغات والفنون التطبيقية، يتم من خلاله نقل الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء صفحة خاصة بالهوية البصرية وتنظيم حملات توعوية وإعداد محتوى فني ترويجي "فيديو كليب"، بجانب الترويج للهوية البصرية عبر القنوات الإقليمية والمحلية، مع التركيز على الجمهور المستهدف من طلاب المدارس والجامعات عن طريق تنظيم زياراتن ميدانية وعقد لقاءات طلابية بالمدارس والجامعات بالتوازي مع الحملات التوعوية للتعريف بالمشروع، والحفاظ على الهوية البصرية من التشويه والتلوث البصري، وذلك بالتنسيق بين المختصين بجامعتي بني سويف والنهضة للاتفاق على تصميم مقترح موحد.

وناقش نائب محافظ بنى سويف، مقترحا لمسابقة تطوير أحد الميادين وترشيح ميدان المديرية، مع التأكيد على مراجعة المقترح من الناحية المرورية، وعمل تصور آخر يتضمن تعديلات بإضافة مول تجاري، على أن تتم مراجعة تلك التصورات والتصاميم في حضور كافة الجهات ذات الصلة، للوصول إلى التصور النهائي والاستقرار عليه، ودراسة التكلفة المالية والخطوات الإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ.

وثمن نائب المحافظ الجهود المبذولة في إعداد تلك المقترحات والتصورات، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها على المحافظ "د.محمد هاني غنيم" متضمنة الخطوات والمراحل التي يمكن البدء بها للدخول في حيز التنفيذ، مؤكدا أن التصورات والرؤى الفنية والجمالية المطروحة لإعداد هوية بصرية مميزة للمحافظة، جميعها تتكامل وترتكز على إبراز المقومات الحضارية والتاريخية والبيئية والسياحية والاقتصادية التى تتفرد بها بني سويف، بهدف تعميق مفهوم الانتماء، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحقيق نقلة في القطاع السياحي بالمحافظة، وما ينعكس عنه من نتائج وعوائد اقتصادية على المجتمع.

حضر الاجتماع: رئيس مدينة بني سويف، ومديرو: التخطيط العمراني، المكتب الفني، التعاون الدولي والعلاقات، الإعلام، وباقي أعضاء اللجنة من الأساتذة الأكاديميين بكليات جامعتي بني سويف والنهضة.