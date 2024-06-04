ماكرون لـ"نتنياهو": على السلطة الفلسطينية تولى إدارة قطاع غزة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع "نتنياهو"، أنه على السلطة الفلسطينية تولى إدارة قطاع غزة، وذلك وفقًا لنبا عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

ضحايا الاحتلال

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، عن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي الأخير على المحافظة الوسطى بقطاع غزة إلى 7 شهداء على الأقل ونحو 20 مصابًا.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتؤوي مئات الأسر، مشيرة إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.