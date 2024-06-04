الإليزيه: ماكرون أبلغ نتنياهو بوجوب تولى السلطة الفلسطينية إدارة غزة

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، عن أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى إدارة غزة.

وقال المكتب الرئاسي الفرنسي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن السلطة الفلسطينية يجب أن “تضمن الحكم” في قطاع غزة.

وقال ماكرون في محادثات هاتفية: "غزة يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويجب على السلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها وتعزيزها، بمساعدة المجتمع الدولي، أن تضمن حكمها"، مؤيدا اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق سراح الرهائن.

فرنسا ستواصل الضغط على إيران بشأن البرنامج النووي



في سياق متصل، قالت الرئاسة الفرنسية، بعد أن تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، فإن فرنسا وشركاءها سيزيدون الضغوط على إيران بشأن برنامجها النووي لضمان احترامها التزاماتها الدولية.

وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية، بعد ساعات فقط من تقديم القوى الأوروبية إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارا ضد إيران، أن ماكرون أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بقلقه العميق بشأن مسار البرنامج النووي الإيراني.

وقال البيان "أكد أن فرنسا ستمارس مع شركائها الدوليين ضغوطا على النظام الإيراني لاحترام التزاماته الدولية".

ومع تجاوز الحرب بين إسرائيل وحماس السبعة أشهر، يبدو أن المفاوضات متوقفة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم المنظمة الإرهابية، وتواصل القوات الإسرائيلية شن عمليات توغل في بلدة رفح جنوب قطاع غزة قبل عملية محتملة واسعة النطاق.

وأوجز الرئيس جو بايدن اقتراح وقف إطلاق النار الإسرائيلي بدقة في خطابه يوم الجمعة.