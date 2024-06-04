الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصادر لـ"الدستور": انتعاشة كبيرة فى حركة الملاحة بالتزامن مع عيد الأضحى

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر

أكدت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد الحركة الجوية ارتفاعًا كبيرًا، خلال الاسابيع المقبلة، بالتزامن مع انتعاشة سياحية تشهدها المطارات وزيادة في عدد الرحلات الجوية سواء الدولية أو الداخلية، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، أصدر اللواء طيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، تعليماته بضرورة الجاهزية الكاملة لاستقبال السياح الدوليين والمحليين خلال الأسابيع المقبلة، وكذلك زيادة أعداد العاملين بالمطارات السياحية وخاصة مطارات "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان" خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

   

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جدير بالذكر أن مطار القاهرة الدولي حقق خلال 2023، أعلى معدلات التشغيل والزيادة في أعداد الركاب حيث حقق رقمًا قياسيًا في حركة الركاب والطائرات؛ إذ بلغت حركة الركاب في السفر والوصول مايقرب من 26 مليون راكب علي متن 198 ألف رحلة وهو أعلى معدل يُحققه مطار القاهرة الدولي منذ إنشائه.

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تشغيل منطقة الخدمات بمطار القاهرة 

قامت شركة ميناء القاهرة الجوى خلال الفترة الماضية بالانتهاء من بعض أعمال التطوير بالمطار ومنها تشغيل منطقة الخدمات بمبنى الركاب رقم "1" بمطار القاهرة الدولي بعد تطويرها، وذلك للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للركاب، حيث تم تشغيل عدد من المطاعم بمنطقة الترانزيت العلوى بعد إعادة تطويرها واستثمارها من قِبل شركات لها علامات تجارية دولية، مما يعزز من تقديم أعلي جودة من مستويات الخدمة، وبما يحقق أعلى معدلات التميز لإرضاء جميع متطلبات العملاء المسافرين من وإلى المطار. 

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