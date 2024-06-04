"القاهرة الإخبارية" تواصل تغطيتها على الحرب فى غزة

تواصل قناة القاهرة الإخبارية تغطيتها للحرب في قطاع غزة ومدينة رفح، من جهة، والمباحثات الدولية حول سُبُل إنهاء الوضع المأساوي هناك من جهة أخرى، حيث قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت قبل قليل منزلًا لعائلة العروقي في مخيم المغازي في المحافظة الوسطى، مما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثر هذه الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بالمحافظة الوسطى لتلقي العلاج.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذا الاستهداف ينضم للاستهدافات الأخرى التي طالت دير البلح أمام مركز لإيواء النازحين والذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، بالإضافة إلى عدد من المصابين بجراح متفاوتة الخطورة، مشيرًا إلى وجود توغل كبير للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق نيرانها باتجاه كل أحياء رفح.

وتابع أنه قبل قليل سقطت بعض القذائف بالقرب من خيام النازحين في المنطقة الغربية لرفح مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف النازحين الذين لا زالت تتساقط بمحيطهم تلك القذائف العنيفة، مؤكدًا أنه استشهد 7 مواطنين وإصابة 20 آخرين بجروح، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمركبة ومجموعة من المواطنين قرب مدخل مركز للإيواء شمال دير البلح جنوب مدينة غزة.

وأوضح أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتأوي مئات الأسر، لافتًا إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.

فيما أكد قيادي في حركة حماس، نقلًا عن وكالة رويترز، أن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بالتوصل إلى صفقة جادة ولا يزال يراوغ مستفيدًا من الغطاء الأمريكي الذي يسهم في التضليل؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق كان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن عن مراحل مقترحة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة.

وقال بايدن، إن الاقتراح يتضمن ٣ مراحل، الأولى مدتها ٦ أسابيع وتشمل وقفًا كاملًا لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلى من جميع الأماكن السكانية فى غزة، وإطلاق سراح المحتجزين فى القطاع مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.

وتحدث وزير الخارجية، السفير سامح شكري، عن آخر التطورات المأساوية التي تشهدها فلسطين في قطاع غزة ومؤخرًا رفح الفلسطينية، ومماطلة الجانب الإسرائيلي والادعاءات الكاذبة حول إغلاق مصر معبر رفح وكرم أبوسالم الحدودي مع غزة.

وفي هذا السياق أعلن عن رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح لتداعياته على إدخال وتوزيع المساعدات، قائلًا: "الجانب الفلسطيني من معبر رفح أصبح مسرحًا للعمليات العسكرية، وإغلاقه أعاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وطالب شكري، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، وعدم تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا مصريًا مكثفًا من أجل إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره القبرصي، اليوم، أن شاحنات المساعدات تتعرض بشكل متعمد لعوائق تمنع دخولها قطاع غزة، مطالبًا بإعادة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وألا يكون محلًا للصراع العسكري، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة لم يتم تفعيله حتى الآن بعد 5 أشهر من صدوره.

وأضاف أن هناك توافقًا دوليًا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، منوهًا إلى أن مصر انخرطت شهورًا طويلة مع الولايات المتحدة وقطر في إطار الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

واستكمل حديثه بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشهد تناميًا ملحوظًا يعكس التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى الجانبين الانخراط والتجاوب مع المقترح الأخير من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في القطاع، مختتمًا أن مصر تنسق بشكل كبير من أجل إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمجلة تايم الأمريكية، أن خلافه الأكبر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعلق بما سيحدث في غزة بعد الحرب؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه "يجب أن يكون هناك انتقال إلى حل الدولتين، وهذا هو خلافي الأكبر مع نتنياهو"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل الحفاظ على نفسه سياسيًا".

ودعا الرئيس الأمريكي إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فيما طالب أمين سر المجلس الأعلى لحركة فتح، أمين مقبول، اليوم الثلاثاء، بضرورة اتخاذ موقف قوى من المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل من عام 1948 مستمر في ارتكاب المجازر بهدف طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على الوجود الفلسطيني، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع الآن ثمنًا غاليًا لوقوفه ونضاله وتصديه لأطماع إسرائيل التوسعية.

وشدد على ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي لهذه الأطماع الإسرائيلية، منوهًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا تريد إنهاء هذه الحرب، ولديها أهداف معلنة، منها القضاء على المقاومة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي نادى بها العالم.

وأضاف أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يسعى دومًا لتصوير بأن الشعب الفلسطيني يجسد حركة حماس، وذلك من أجل تحقيق مصالحه، موضحًا أن نتنياهو اختار طوال الفترة الماضية أن تكون حركة حماس بالنسبة له هى وجه الشعب الفلسطيني والاسم الآخر لفلسطين أمام العالم لكي يسهل عليه مواجهة خصم معزول عالميًا.