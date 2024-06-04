هانى عيّاد: تجاوب الدولة مع سياسة تحرير سعر الصرف طمأن المستثمر

قال د. هاني عيّاد، استشاري ريادة الأعمال، إن تجاوب سياسة الدولة مع سياسة تحرير سعر الصرف طمأن كثيرًا جدًا من المستثمرين للتقييم الحقيقي للشركات أو التقييم الحقيقي لدخولهم في الشركات الناشئة في الأسواق المصرية، مؤكدًا أن مصر تعد الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف عياد، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط في الشركات الناشئة التي تحصل على استثمارات كبيرة، مشيرًا إلى أن السياسات التي تحركت لها الدولة للتجاوب أعطت ثقة أكبر للمستثمرين للدخول في الاستثمار في الشركات الناشئة.

وعن تأثر دخول التدفقات المالية على الاقتصادات الناشئة، أوضح، أنه كل ما هو على المدى الطويل سيكون دائمًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث حظينا في مصر بالاستثمارات التي تمت في منطقة رأس الحكمة وغيرها من المشروعات القومية والمشروعات الاستثمارية القومية، وهذه تكون طويلة الأمد، وتستطيع أن تبني الدولة عليها أنواعًا كثيرة جدًا من الاستثمارات المتوازية والنمو الاقتصادي.