الفريق أول محمد زكى يفتتح أعمال التطوير لأحد مراكز التدريب بإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة

افتتح الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، أعمال تطوير مركز تدريب مهن المركبات والمدرعات والتسليح وتشغيل المعادن التابع لإدارة التعليم والتدريب المهنى بعد تطويره ورفع كفاءته وفقًا لأحدث النظم التدريبية الحديثة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ.ح محمد عدلى عبدالواحد، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة التى كان لها أكبر الأثر فى تنفيذ أعمال التطوير والتحديث لمنظومات التأمين الفنى للأسلحة والمعدات وتأهيل الكوادر الفنية القائمة عليها داخل القوات المسلحة.

كما استعرض اللواء أ.ح طارق عبدالعال مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة أعمال التطوير داخل الإدارة فى إعداد الكوادر المهنية المتميزة القادرة على صيانة وإصلاح وتشغيل مختلف الأسلحة والمعدات، فضلًا عن التعاون مع العديد من الجامعات التكنولوجية والمؤسسات المدنية لتدريب الشباب المصرى داخل المراكز التخصصية للإدارة.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلمًا تسجيليًا بعنوان "صناع المستقبل" تناول أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة.

وقام الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، بجولة تفقدية للمركز شملت الأجنحة والأقسام المختلفة داخل المركز ومعرض لمنتجات المراكز التخصصية لإدارة التعليم والتدريب المهنى.

كما نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة، مشيدًا بالطفرة الكبيرة التى شهدتها منظومة التأمين الفنى فى القوات المسلحة من تحديث وتطوير لتلبية متطلبات التأمين الفنى للأسلحة والمعدات المستخدمة داخل القوات المسلحة.