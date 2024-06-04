"النقض" تعقد جمعيتها العمومية.. ورئيس المحكمة يوافق على ترقية عدد من القضاة

انعقدت اليوم الثلاثاء، الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٤ الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة القاضى حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور مكثف لنواب رئيس المحكمة وقضاتها.

"النقض" تعقد جمعيتها العمومية

جرى افتتاح الجمعية بآيات من الذكر الحكيم، وأعقبها تكريمًا لقضاة المحكمة الذين وافتهم المنية هذا العام، وآخرًا لمن اكتمل عطائهم، واستهل القاضي حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض كلمته التي ألقاها على الحضور بتوجيه رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى على دعمه لاستقلال القضاء، وتوفير كافة لوجستيات العمل القضائى، وتناولت كلمته استعراضًا لإنجازات المحكمة خلال العام الحالي.

كما وافق على ترقية عدد من قضاة المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، فضلًا عن فتح باب الاقتراع السرى لعـدد أربعون قاضيًا للانضمام لأعضاء محكمة النقض.

وفي الختام أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، المضي قدمًا لتحقيق العدالة المنشودة، والعمل على التطوير المستمر.