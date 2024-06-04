الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النقض" تعقد جمعيتها العمومية.. ورئيس المحكمة يوافق على ترقية عدد من القضاة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انعقدت اليوم الثلاثاء، الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٤ الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة القاضى حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور مكثف لنواب رئيس المحكمة وقضاتها.

"النقض" تعقد جمعيتها العمومية 

جرى افتتاح الجمعية بآيات من الذكر الحكيم، وأعقبها تكريمًا لقضاة المحكمة الذين وافتهم المنية هذا العام، وآخرًا لمن اكتمل عطائهم، واستهل القاضي حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض كلمته التي ألقاها على الحضور بتوجيه رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى على دعمه لاستقلال القضاء، وتوفير كافة لوجستيات العمل القضائى، وتناولت كلمته استعراضًا لإنجازات المحكمة خلال العام الحالي. 

كما وافق على ترقية عدد من قضاة المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، فضلًا عن فتح باب الاقتراع السرى لعـدد أربعون قاضيًا للانضمام لأعضاء محكمة النقض.

وفي الختام أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، المضي قدمًا لتحقيق العدالة المنشودة، والعمل على التطوير المستمر.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق النقض قضاة المحكمة

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين "التخطيط" و"النقض" للاستفادة من مراكز خدمات مصر

النقض تويد حكم الإعدام الثالث لسفاح الجيزة

نيابة النقض توصى برفض طعن سفاح الجيزة على إعدامه

محكمة النقض تُسدل الستار على أزمة مرتضى منصور ولمياء خيرى

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

هدايت تيمور: أشكر الكاتب الراحل حسنين هيكل على تاريخه وما قدّمه للصحافة

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242