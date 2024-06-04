«طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة فى مصر.. وتحصل على جائزة المطور العقارى الأكثر ثقة

حصدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة الرائدة في مجال التطوير العقاري، جائزتين مرموقتين خلال فعاليات قمة مصر للأفضل ٢٠٢٤، التي انعقدت فعالياتها اليوم تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكريم الأفضل من الشركات والشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وذلك سط رعاية ومشاركة وزارية موسعة، وحضور عدد من المسئولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات.

وتصدرت المجموعة تحت قيادة المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، قائمة أقوى 100 شركة في السوق المصرية التي تعد الجائزة الأبرز خلال فعاليات القمة، وتعد قائمتها مجلة أموال الغد التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنظمة لفعاليات القمة بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار، معتمدة على دراسة عميقة لأكبر وأهّم الشركات المُدرجة في البورصة المصرية، عبر مجموعة من المعايير المتعلقة بالعائدات وصافي الأرباح والقيمة السوقية والأصول.

وفازت المجموعة أيضًا خلال فعاليات القمة، بجائزة المطور العقاري الأكثر ثقة في السوق المصرية، ما يرسخ مكانة الشركة الرائدة في القطاع العقاري المصري وما وصلت له العلامة التجارية الخاصة بها من قوة اقتصادية جعلها تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي، والخطوات الكبيرة التي حققتها بالمساهمة في تحويل المشهد العقاري المصري إلى العديد من المشاريع التي تمزج بين الجمال والاستدامة وأيضًا الجمع بين الابتكار والفهم العميق لتفضيلات العملاء على مستوى الجودة والأسعار.

وتحرص المجموعة على تقديم حلول عقارية عالمية المستوى وعروض تتمحور حول العملاء في كافة مشروعاتها الكبرى، حيث تمتلك محفظة أراضٍ مساحتها 84 مليون متر مربع، وكان لها السبق في إنشاء أول مدينة سكينة متكاملة الخدمات، يطورها القطاع الخاص لتصبح نموذج للسكن العصرى الـمتميز "مدينة الرحاب" بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مشروعها العملاق "مدينتى" الـمُقام على مساحة ثمانية آلاف فدان بالقاهرة الجديدة، وكذلك مشروع "سيليا" بالعاصمة الجديدة ومدينة "نور" أول سمارت سيتي متكاملة في كابيتال جاردنز، وفي خطوة رائدة وبالتزامن مع خطط التطوير الواعدة بالمملكة العربية السعودية تخطو المجموعة أولى خطواتها في التوسع الإقليمي بمشروع بَنان الرياض.

وسلم الجوائز للمجموعة معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودينا عبدالفتاح رئيس تحرير مجلة أموال الغد المنظمة للقمة، ممثلة في السيد/ عمر عبدالرحمن نائب الرئيس التنفيذي للتسويق لمجموعة طلعت مصطفى، خلال فعاليات القمة التي عبرت نتائجها عن جهود الدولة المصرية والقطاع الخاص في تعزيز نمو الاقتصاد رغم تداعيات الأزمة العالمية والصراع في شرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.

وشهدت القمة مشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كما شارك العديد من رؤساء المؤسسات والهيئات في مصر منهم المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، والسيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس/ وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

وانعقدت الدورة الجديدة للقمة تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»، إذ استطاعت العديد من الشركات والشخصيات تحقيق نجاحات استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول، منها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات عقارية غير مسبوقة في مصر العام الماضي بعد أن سجلت 142.7 مليار جنيه، وسجلت المجموعة صافي ربح مجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 3.3 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2023، مقابل 2.3 مليار جنيه بالعام المقارن وبارتفاع 44%.

وأعلنت المجموعة، عن تحقيق إيرادات بلغت 6.79 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 4.44 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 53%، وبلغ مجمل الربح المجمع حوالي 3.34 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 111%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب حوالي 4.14 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بمبلغ 700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 491%.

تعد «قمة مصر للأفضل»، إحدى أبرز الفعاليات الكبرى التى تحتفى سنويًا بالناجحين فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلقت أولى فعالياتها فى 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وتشهد مشاركة لفيف من السادة الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة فى مصر.