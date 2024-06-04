الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايدن يكشف سر خلافه مع نتنياهو.. ويؤكد: يرتكبون نفس الخطأ الأمريكى بأفغانستان

جو بايدن
جو بايدن

أكد  الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل انخرطت في نشاط غير مناسب عندما شنت هجومها على قطاع غزة ردًا على هجوم حركة "حماس" في أكتوبر الماضي، مشددًا على أنه حذر الجانب الإسرائيلي حينذاك، من مغبة الوقوع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه واشنطن في أفغانستان.

وقال بايدن في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تستخدم عمدًا تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب في غزة: "لا أعتقد ذلك، أعتقد أنهم شاركوا في نشاط غير مناسب، أي عندما ذهبت إسرائيل مباشرة بعد هجوم حماس، قلت حينها، لا ترتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكبناه خلال ملاحقة بن لادن في أفغانستان لا تحاول– إن فكرة احتلال أفغانستان، وفكرة وجود ترسانات نووية في إيران، والتي تم إنشاؤها في العراق، هي ببساطة غير صحيحة، وأدى ذلك إلى حروب لا نهاية لها لم تكن صحيحة لا ترتكب الأخطاء التي ارتكبناها، وأعتقد أنهم يرتكبون الخطأ نفسه". 

وردًا على سؤال حول اتهام البعض في إسرائيل رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء إطالة أمد الحرب من أجل الحفاظ على منصبه، قال بايدن "لن أعلق على ذلك، هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج، وأود أن أشير إلى أنه– قبل بدء الحرب، كان رد الفعل السلبي الذي يتلقاه نتنياهو من الجيش الإسرائيلي لرغبته في تغيير الدستور– هو تغيير المحكمة، وبالتالي، فهو جدل داخلي داخلي يبدو أنه ليس له أي نتيجة، ومن الصعب القول ما إذا كان سيغير موقفه أم لا، لكن ذلك لم يكن مفيدًا".

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة حل الدولتين، مشيرًا إلى أن هذا هو "موضع الخلاف الأكبر مع نتنياهو في الوقت الراهن". 

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بايدن: لا نعترف بـ"الجنائية الدولية" 

وعن الاتهامات الموجهة من جانب محكمة الجنائية الدولية للقوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب في غزة، إن هذا "غير مؤكد وقد تم التحقيق فيه من قبل الإسرائيليين أنفسهم".

وعلق: "المحكمة الجنائية الدولية شيء لا نعرفه، ولا نعترف به، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن الناس في غزة يعانون، لقد عانى الفلسطينيون كثيرًا، بسبب نقص الغذاء والماء والدواء، وما إلى ذلك، وقد قتل الكثير من الأبرياء، ولكن الأمر كذلك، والكثير منها لا يتعلق بالإسرائيليين فحسب، بل بما تفعله حماس في إسرائيل، بينما نتحدث الآن حماس تخيف هؤلاء السكان".

وأضاف "لقد ذهبت مباشرة بعد هجوم حماس إلى الإسرائيليين، ما فعلوه هو تجاوز أي شيء رأيته في حياتي، ولقد رأيت الكثير، وربط الأمهات والبنات بالحبل وسكب الكيروسين عليهن وحرقهن حتى الموت". 
وفي معرض تعليقه على الرهائن الأمريكيين الذين اختطفتهم "حماس"، وهل ما زالوا على قيد الحياة، أكد الرئيس الأمريكي أنه "يعتقد أن هناك من هم على قيد الحياة".

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وقال بايدن "التقيت بجميع العائلات. لكن ليس لدينا دليل نهائي على من هو على قيد الحياة ومن ليس على قيد الحياة، وبالمناسبة كنت أدعو إلى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار لفترة، وللحصول على هؤلاء الرهائن، هذا هو السبب الرئيسي وراء دفعنا، ويريد كل الإسرائيليين بشدة وقف إطلاق النار من أجل إعادة الرهائن إلى ديارهم، وهي طريقة للبدء في كسر الزخم. ولهذا السبب فإننا نضغط بشدة من أجل ذلك". 
واتهم بايدن "حماس" بالمسئولية وراء عدم تنفيذ صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، وقال "حماس هي المسئولة عن عدم تنفيذ الصفقات، ومن الممكن أن تنهي حماس هذا الأمر غدًا، حماس يمكن أن تقول (غير مقبول) وتنتهي الفترة، لكن العرض الأخير الذي قدمته إسرائيل كان سخيًا للغاية فيما يتعلق بمن يرغبون في إطلاق سراحهم، وما الذي سيقدمونه في المقابل، وما إلى ذلك، مُشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط هائلة فيما يخص ملف الرهائن، ولذلك فهو مستعد لفعل أي شيء لاستعادة الرهائن.

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