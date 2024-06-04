فرحة العيد.. 2000 قطعة ملابس من أمانة «مستقبل وطن» بالنزهة

نظّمت أمانة النزهة لحزب مستقبل وطن، برئاسة مصطفى شبراوي معرضًا لتوزيع 2000 قطعة ملابس ما بين جديدة ومستعملة على بعض الأسر وذلك في ضيافة نادي الطيران برئاسة هشام الشوري.

افتتح المعرض رئيس أمانة النزهة للحزب بحضور د.عماد الصادق، الأمين العام والدكتورة سحر عبدالحق، الأمين المساعد ووسام صقر الأمين المساعد وأحمد الحلو رئيس الأمانة المهنية ومؤمن مصطفي، رئيس لجنة الإعلام بالأمانة المهنية، وداليا المناوي، رئيس أمانة المرأة، كما شارك في التنظيم إيهاب عيد، أمين الشباب وعدد من قيادات الأمانات التابعة لأمانة النزهة.

ووجّه شبراوي التهنئة للأسر وأفراد الأمانة المشاركين في المعرض وقال في كلمته على هامش المعرض:"نسعى في الحزب لتقديم الخدمات بشكل متنوع لأسر دائرة النزهة خاصة في المناسبات الدينية الخاصة".

وواصل:"لدينا استراتيجية داخل أمانة النزهة تقديم أفكار متنوعة للخدمات، حيث إن فكرة المعرض ليست قائمة على التبرع فقط، بل أيضًا توزيع الملابس الجديدة علي بعض الأسر وأطفالهم من الطبقات الكادحة للشعب المصري".

وأشار إلى أن الأمانة تسعى بكل قوة لتكون متواصلة بشكل مستمر مع أسر الأمانة وغيرهم من طوائف الشعب وتقديم أشكال متنوعة من الدعم، مشيدًا بالاستضافة التي قدمها نادي الطيران ومسئولوه متمثلين في هشام الشوري، رئيس مجلس الإدارة.

واختتم شبراوي تصريحاته:"نتمنى أن يكون هذا العيد مباركًا على جميع طوائف الشعب وقياداته برئاسة الرئيس السيسي".

في المقابل، أكدت د.سحر عبدالحق، الأمين المساعد لأمانة النزهة، أن كل عضو في الأمانة يسعي لتقديم أفكار جديدة لتطوير العمل التطوعي والعام، مضيفًا على هامش افتتاح المعرض أن لدى الحزب استراتيجية خاصة وهادفة للعمل من أجل تقديم الخدمات والتوعية في كل السبل، وتابعت:"نتمنى أن نكون قد أدخلنا السعادة على الأطفال بمساهمتنا قبل تلك الأيام المباركة".

واختتمت عبدالحق كلماتها:"نتمنى تقديم المساعدة لطوائف الشعب المصري في جميع المجالات، متمنيًا للدولة وقياداتها وشعبها برئاسة الرئيس السيسي عيد أضحى مبارك".

وقالت داليا المناوي، رئيس لجنة المرأة بأمانة النزهة إن سعادتها تكمن في القيام بمثل هذه المعارض، لافتة إلى أن رؤية فرحة الأطفال بملابس العيد هو فرحة تعودنا عليه"، مضيفة:" كان لدينا هدف وهو زيادة عدد المعروضات من الملابس لتناسب عددًا أكبر من المشاركين في المعرض".

وتابعت هذا المعرض هو تكليل بالنجاح لشباب الأمانة خاصة أنه مجهود فترات كبيرة وليس أيامًا قليلة.

في الإطار، أكد أحمد الحلو، رئيس أمانة المهنيين بالنزهة، أن هناك تعظيمًا لدور الشباب داخل الأمانة والحزب بشكل عام،

مضيفًا أنه لمس خلال الفترة الماضية محاولات القائمين على الأمانة والحزب بتقديم الدعم والاستماع الجيد لشباب اللجان ومحاولات تطويرهم".

وتابع “المعرض كان دائمًا يعتمد على تجميع الملابس غير جديدة، لكن هذا العام تم تقديم ملابس جديدة أيضًا”.

واختتم الحلو تصريحاته بأن حجم الملابس المقدمة هذا العام وصل لـ2000 قطعة وهو رقم كبير، مؤكدًا أن ذلك نتيجة مجهود كبير من أجل إسعاد المشاركين في المعرض، مشيدًا باستضافة نادي الطيران هذا الحدث".

معرض حزب مستقبل وطن لتوزيع الملابس