الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: مواجهات مع قوات الاحتلال خلال محاولة اقتحام بلدة بالضفة الغربية

جريدة الدستور

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جماعين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وفقًا لبيان عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الأخير على المحافظة الوسطى بقطاع غزة إلى 7 شهداء على الأقل ونحو 20 مصابًا.

الحرب على غزة 

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتؤوي مئات الأسر، مشيرة إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36.479 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82.777 آخرين.

إعلام فلسطيني نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية اقتحام جنوب نابلس جرائم الاحتلال الصهيونى

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