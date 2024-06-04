استشارى ريادة الأعمال: الاستثمار الأجنبى المباشر أهم المصادر المتوقعة لتدفقات رأس المال

قال د. هاني عياد استشاري ريادة الأعمال، إن أهم المصادر المتوقعة لتدفقات رأس المال للأسواق الناشئة في الفترة القادمة، هو الاستثمار لأجنبي المباشر، لأنه يأخذ دائمًا الحيز الأكبر والمستقر ولكنه لا يكون أعلى نسبة، حيث يكون أعلى نسبة من حصيلة الاستثمارات ولكنه لا يكون أعلى زيادة.



وأضاف عياد، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أعلى زيادات دائمًا تكون في السندات والأسهم بحيث يكون معدل السندات في زيادة بحوالي 800 % أي تضاعف أكثر من 8 مرات، وسنلاحظ أن الأسهم في زيادة بنسبة 130% عن العام الماضي، مؤكدًا أن من يحظى بالثقة الكبيرة هي المحافظ الاستثمارية، ولكن معدلات الزيادة فيها تتراوح بنسبة 60%.

وتابع: "لو رتبناهم ترتيب النسب الطفرات الزيادة هنلاقي السندات والأسهم ثم المحافظ وبعد كده يجي الاستثمار الأجنبي ولكن لو حسبناهم بالقيمة هنلاقي إن الاستثمار الأجنبي هو دايمًا الأعلى قيمة ويمثل 50% من حجم الاستثمارات".