الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منصور الجنادى يناقش كتابه "خرافة العقل" بالنيل الثقافية.. غدًا

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل 5 يونيو 2024 الكاتب د. منصور الجنادي حول كتابه "خرافة العقل".

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كتاب "خرافة العقل"- الكاتب د. منصور الجنادي يناقش، هل «العقلُ» مفهومٌ انتهت صلاحيتُه؟ لم تصل البشريةُ من قبل إلى التحضُّر الذي وصلنا إليه اليوم، ومع ذلك يزدادُ القلقُ من الأيام المستقبل؛ خاصةً في ضوء التطوُّرات التكنولوجيَّة والبيئيَّة المتسارعة. «التاريخُ يصنعُه الحمقَى»، قال الفيلسوفُ برنارد شو. إن صحَّ هذا، فهل سيصنعُ الحمقَى المستقبل أيضًا؟ وبأيِّ عقلٍ سيصنعُ كُلٌّ مِنَّا غدَهُ؟ تأخذُنا رحلةُ هذا الكتابِ إلى أذهانِ المستقبل. 

وفي الطريق، سنتعرَّف على عقولنا. هل مفهومُ العقل خُرَافَة؟ ما الذي يُعلِّمه لنا التاريخ، وما نتائجُ العلم؟ هل من بديلٍ للعقل كما عرفناه حتى الآن؟ الخبرُ السَّار: كثيرٌ من البدائل التي أثبتت نجاحها، موجودةٌ بالفعل بيننا اليوم. علينا فقط فهمُها، وتطبيقُها في حياتنا. ولكن، فقط من لديهم الجرأةُ على الاعتراف بخرافاتِ عقولهم، هم القادرون على تفجير الطاقات المُبهِرة لأذهانهم. هؤلاء... هؤلاء فقط... لهم المستقبل.

هل «العقلُ» مفهومٌ انتهت صلاحيتُه؟ لم تصل البشريةُ من قبل إلى التحضُّر الذي وصلنا إليه اليوم، ومع ذلك يزدادُ القلقُ من الأيام المستقبل؛ خاصةً في ضوء التطوُّرات التكنولوجيَّة والبيئيَّة المتسارعة. «التاريخُ يصنعُه الحمقَى»، قال الفيلسوفُ برنارد شو. 

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إن صحَّ هذا، فهل سيصنعُ الحمقَى المستقبل أيضًا؟ وبأيِّ عقلٍ سيصنعُ كُلٌّ مِنَّا غدَهُ؟ تأخذُنا رحلةُ هذا الكتابِ إلى أذهانِ المستقبل. وفي الطريق، سنتعرَّف على عقولنا. هل مفهومُ العقل خُرَافَة؟ ما الذي يُعلِّمه لنا التاريخ، وما نتائجُ العلم؟ هل من بديلٍ للعقل كما عرفناه حتى الآن؟ الخبرُ السَّار: كثيرٌ من البدائل التي أثبتت نجاحها، موجودةٌ بالفعل بيننا اليوم. علينا فقط فهمُها، وتطبيقُها في حياتنا. ولكن، فقط من لديهم الجرأةُ على الاعتراف بخرافاتِ عقولهم، هم القادرون على تفجير الطاقات المُبهِرة لأذهانهم.

أما عن المؤلف الدكتور منصور الجنادي فقد أتمَّ دراستين جامعتين في الفنون والفلسفة بالقاهرة قبل حصوله على دكتوراه علم النفس من جامعة فيينَّا وكانت رسالة الدكتوراه في العلاقة بين اللغة والفكر.
قضى د. منصور الجنادي، الجانب الأكبر من حياته العملية في تأسيس وإدارة عدة شركات للبحوث والاستشارات التسويقية بأوروبا والشرق الأوسط، التي قدمت خدماتها للشركات العابرة للقارات والمنظمات الدولية؛ بهدف تعظيم العائد على الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية.


عمل الدكتور منصور الجنادي كأستاذ غير متفرغ "للماركتنج" وبحوث التسويق بفرع جامعة وبستر الأمريكية بڤيينا، وكذلك بالأكاديمية البحرية بالقاهرة.
حصل على نوط الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر.
تتلمذ د. الجنادي على يد الدكتور زكي نجيب محمود، والدكتور حسن حنفي أثناء دراسته للفلسفة بجامعة القاهرة.
حصل كذلك على الدكتوراه في علم النفس، مكملًا حياته الفلسفية والعملية بنهج العلوم التجريبية.
ينشر العديد من المقالات والبحوث الخاصة بدوافع السلوك وآليَّات التغيير الثقافي في ضوء تحديات المستقبل.

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