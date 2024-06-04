محافظ مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اجتماعا تنسيقيا موسعا، الثلاثاء لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٤، والتي تبدأ يوم ١٠ يونيو الجارى، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ومساعد مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

_رفع درجة الاستعداد

وجه محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع توفير التأمين اللازم، وتوفير مزيد من سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أولا بأول، مشددا على معاينة تجهيزات اللجان والاستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور، ومنع الوقوف أو تواجد أى مصادر للازعاج بجانب اللجان، وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان.

_توفير اتوبيسات لتوزيع الأسئلة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه يؤدى ٢٢٥١ طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام، من خلال ١٤ لجنة على مستوى المحافظة، ومراكز توزيع أسئلة بعدد ٣ مراكز، مشيرا إلى أنه تم توفير أتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم 4 رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم سيوة، كذلك توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة مع التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوفير الخدمات الأساسية لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أى ملاحظات.

_التأمين الطبى والإداري والخدمي

وأكد أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربى والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الأرضية باللجان، بالإضافة إلى جهود توفير كافة التأمين الطبى والإداري والخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة، مشيرا إلى أنه تتم المتابعة والتواصل المستمر والمرور على تجهيزات اللجان والاستراحات ومتابعة توفير الخدمات من مياه وكهرباء ونظافة وأى احتياجات على الطبيعة.

وشدد المحافظ، على ضرورة تضافر كافة جهود الجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق التام فيما بينها؛ لضمان خروج الامتحانات بالمحافظة بالشكل اللائق، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.

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