سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4-6-2024 مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية..كلمات ارتفع البحث عنها على محركات جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم 47.37 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية

نقدم آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024، فقد شهد متوسط سعره خلال التعاملات المسائية استقرارًا ليبلغ 47.37 للبيع و47.50 للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو استقرارًا في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 في البنك الاهلي سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 استقرارًا في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليصبح 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك الاسكندرية ليبلغ نحو 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء

سجلت اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي: