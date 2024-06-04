الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبدالمنعم سعيد: نأمل أن يكون لقبرص إسهامات فى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، كاتب ومفكر سياسي، إن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود من أجل حل الأزمة الفلسطينية الصهيونية.

 

الجهود المصرية لنصرة فلسطين

وأكد سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن قبرص دولة صديقة، ودولة تريد السلام في المنطقة، ونأمل أن يكون لقبرص إسهامات في وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود لإنقاذ الشعب الفلسطيني المتواجد في رفح، كما أن مصر تحاول الضغط على الجانب الصهيوني لفتح المعابر أمام سيارات المساعدات الإنسانية.

 

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الأخير على المحافظة الوسطى بقطاع غزة إلى 7 شهداء على الأقل ونحو 20 مصابًا.

وذكرت الوزارة أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتؤوي مئات الأسر، مشيرة إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.

عبد المنعم سعيد القاهرة الإخبارية الجهود المصرية لنصرة فلسطين منتصف النهار قناة القاهرة الإخبارية

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