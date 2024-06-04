"البيئة" تناقش مع محافظ أسيوط أهم مشروعات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة كافة مشروعات منظومة إدارة المخلفات فى مختلف المحافظات، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة، عقد الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والوفد المرافق له اجتماعا موسعا مع السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك لمناقشة أهم مشروعات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة للنهوض بالمنظومة.

يأتى ذلك فى إطار إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج لبناء القدرات والدعم الفنى بمحافظات البرنامج الأربعة (الغربية/ كفر الشيخ/ قنا/ أسيوط)، وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى giz، بحضور قيادات المحافظة وممثلى الشركات الاستشارية وممثلى وحدات إدارة المخلفات والسيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ.

فؤاد: الدعم الفني المقدم خلال هذه المرحلة يعمل على تحقيق مشاركة مجتمعية واسعة

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض الخطة التشغيلية للمحافظة خلال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني حيث تم التركيز على الدعم الفنى المقدم من خلال هذا المكون، خاصة فى تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتحقيق مشاركة مجتمعية مع أصحاب المصلحة للنهوض بالمنظومة إلى جانب استعراض أهم ما تم من إنجازات للمشروع فى مرحلتيه الأولى والثانية بالمحافظة لدعم المنظومة سواء كانت دعما فنيا أو تدخلات بنية تحتية، وما قام به البرنامج من جهود نحو دعم أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية من خلال التدريب على إعداد نماذج الجمع الأولى وغيرها، وتيسير قنوات الإتصال بين مؤسسات المجتمع المدنى ووحدات إدارة المخلفات الى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي بالمحافظة، بهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها.

من جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرص المحافظة على النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، لافتًا إلى مواصلة الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية، والحد من معدلات التلوث وانعكاستها الايجابية على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما وجه المحافظ الشكر لوزيرة البيئة والبرنامج الوطنى وكافة شركاء التنمية على التنسيق والتعاون المستمر لتحقيق هذه الإنجازات التي تشهدها المحافظة مستعرضا ما تم تطبيقه على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة، وأشار المحافظ إلي تقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفني بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني giz، والذي يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يجمع بين مكونين فني ومالي ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الاتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون الدولي السويسرى.

وبناءً على توجيهات محافظ أسيوط قام وفد برنامج المخلفات الصلبة بتفقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، والذي تم إنشاؤه مؤخرًا ضمن المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ للمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة، وذلـك عـبر شبكة موحدة تعـد المحـور الرئيسى لاتصـالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمـن الاسـتجابة للحدث والتعـاون والتكامــل بين كافـة الجهــات المعنيـة وإتاحة البيانات الدقيقة من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.. حيث تابع الوفد كيفية متابعة منظومة رفع المخلفات الصلبة من الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة كما قام الوفد بزيارة وحدة إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة خطط التشغيل وتقديم كافة اوجة الدعم للعاملين بتلك الوحدات.

من جانبه أكد د. حازم الظنان أن الدعم الفنى المقدم خلال هذه المرحلة لأصحاب المصلحة من المجتمع المدنى والقطاع الخاص يهدف الى تعزيز قدراتها فى جمع ورصد المخلفات بالمحافظة، من خلال إنشاء نظام رقمى للمراقبة على الأداء، وإنشاء دليل لجمع المخلفات وإعادة تدويرها ودعم المنظمات غير الحكومية فى تطبيق الدليل وإنشاء إحصائيات لكميات المخلفات المجمعة وإعادة تدويرها إلى جانب تطبيق نظام رصد المركبات الخاصة بعمليات الجمع والنقل.

وأوضح د.حازم أن الدعم سيشمل أيضا تدريب وحدات إدارة المخلفات لرفع كفاءة العاملين بها من النواحى الفنية والمالية والتعاقدية، تتمثل فى كيفية إعداد التقارير الفنية أو سنوية وربع سنوية والقيام بعملية الرصد والمتابعة، وصياغة الخطط السنوية هذا الى جانب تحديث المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وتشجيع القطاع الخاص للعمل بالمنظومة من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية المشيدة بالمحافظة بدعم من البرنامج سواء محطات وسيطة بمركزى أبوتيج وديروط أو ما سوف يتم إنشاؤه من مصانع معالجة وتدوير ومدفن صحى، هذا إلى جانب معدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، حيث سيتم وضع التنسيقات اللازمة من خلال البرنامج لضمان تحقيق الدعم الفني المطلوب للنهوض بالمنظومة.