مناقشة كتاب “حياة الرسول” ببيت ثقافة فيصل بالسويس

واصل فرع ثقافة السويس تنظيم الفعاليات الثقافية، تحت رعاية وزير الثقافة دكتورة نيفين الكيلانى.

كتاب حياة الرسول

حيث أقام بيت ثقافة فيصل مناقشة كتاب ( حياة الرسول ) تأليف مرزوق هلال، والذي يدور حول سيرة النبي ﷺ، والارتكاز عليها كمصدر رئيسي تالٍ وشارح في مواطن كثيرة للقرآن الكريم.

وناقشت الندوة أهم الأسس التي ينبغي على المسلم أن يعتقدها وأن يعمل بها في دينه ودنياه، فقد تواتر عن السلف الصالح العناية بسيرة النبي ﷺ يقول زين العابدين بن علي بن الحسين: «كنا نُعلَّم مغازي النبي كما نعلم السورة من القرآن»، ويقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: «كان أبي يعلمنا مغازي الرسول ويعدها علينا وسراياه، ويقول يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها»، ويقول الزهري: «في علم المغازي علم الآخرة والدنيا».

ويتناول الكتاب سيرة النبي ﷺ وحياته، وهي على سبيل التعريف به وبحياته ومماته، رغبة في تقريب سنته وسيرته العطرة وتناول أيضا كل ما يتعلق بالنبي ﷺ من أحاديث مسندة تخبر عن خلقه وخلقته وهيئته وطعامه وشرابه، وحشد فيها الترمذي أخبار ما يتعلق بدقيق تفاصيل حياته ﷺ من الحركات والسكنات والسلوكيات.

أمسية شعرية

وفي سياق متصل، استضاف نادى أدب السويس، في ندوته الاسبوعية، المنعقد بقصر ثقافة السويس، وتحت رعاية عبد المنعم حلاوة رئيس فرع ثقافة السويس.

وشارك بالأمسية باقة متميزة من الشعراء ومتذوقي الشعر من نادى أدب روض الفرج، الشاعر هشام الدشناوي رئيس نادى أدب روض الفرج ورئيس شعبة التذوق باتحاد الكتاب والشاعر رفعت سنوسي.

وتخلل اللقاء إطلالات نقدية وشعرية لشعراء السويس حول ما قيل من إبداعات من المشاركين في الأمسية من الأدباء.

وأدار اللقاء الشاعر عزت المتبولي رئيس نادى الأدب المركزي، والشاعرة صباح هادى رئيس نادي أدب قصر ثقافة السويس.