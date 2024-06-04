عايدة رياض تشيد بكريم محمود عبدالعزيز: "اللى خلف مماتش"

أشادت الفنانة عايدة رياض بنجلي الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، ومحمد محمود عبدالعزيز.

وقالت، خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي إم سي": "كريم ومحمد في كل عمل فني بيثبتوا وجودهم، وحقيقي اللي خلف مماتش".

وأشارت عايدة إلى أن محمود عبدالعزيز لقب بالساحر لأنه أبدع في كل أنواع التمثيل، دراما ورومانسي وكوميديان فريد من نوعه.

وأردفت: "كان إنسان في الاستوديو بشكل غير عادي، كان يزيل الرهبة حتى من الكومبارس كان يقعد معاه ويعمل معاه بروفة، فنان وإنسان رائع، بسيط وتحسي إنك تعرفيه من زمان، وكان يجمع الكل في العمل ويجيب لهم جمبري، كان عطوف".

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