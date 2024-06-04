الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية يكلف بتجهيز معسكر إيواء للمتضررين من انهيار عقار ميت غمر

ايمن مختار محافظ
ايمن مختار محافظ الدقهليه

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 4،45 دقيقة من داخل مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) تداعيات حادث انهيار أحد المنازل القديمة بمدينة ميت غمر، والذي يقع بشارع النبي دانيال مكون من عدد 5 أدوار، ووقع الانهيار علي إثر ارتطام أحد الأوناش الخاصة بنقل الأثاث المنزلي، كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به من المنزل.

وانتقلت كافة الأجهزة المعنية الي موقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية والنجدة، وقامت الفرق المختلفة من مديريات الخدمات وقطاعات المرافق بفصل كافة خدمات الكهرباء والغاز والمياه عن المنزل، وإخلاء المنازل المجاورة وفرض كرون أمني حول المنطقة، وتم تسخير كافة الإمكانيات والمعدات بالوحدات المحلية وكافة القطاعات؛ للبحث عن ناجين تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفيات.

تفاصيل الحادث 

صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بأن حادث انهيار المنزل نتج عنه حتى الآن حالة وفاة طفل بعمر 14 عاما، وعدد (2) حالات إصابة، وهما سيداتان، تم نقلهم جميعا إلي مستشفي ميت غمر بواسطة سيارات الإسعاف، مشيرًا إلي أن أعمال البحث من خلال فرق الإنقاذ ما زالت جارية للبحث عن حالات وفاة أخري أو مصابين.

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة ومدير عام هيئة الإسعاف بسرعة نقل المصابين وحالات الوفاة إلي المستشفيات لإنهاء إجراءات الدفن للمتوفين وتسليمهم لذويهم، وتقديم الرعاية الصحية والطبية للمصابين.

كما كلف الدكتور أيمن مختار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة تجهيز معسكر إيواء بمدينة ميت غمر للأسر المتضررة من حادث انهيار المنزل، ونقلهم إليها لحين تدبير مسكن بديل لهم، بالإضافة إلي صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين والتنسيق الكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة المساعدات.

هذا وتتواصل جهود كافة الأجهزة للتعامل مع هذا الحادث الأليم، وتستمر إدارة مرور ميت غمر بالتعاون مع مركز ومدينة ميت غمر؛ لتيسير حركة السيارات وإفساح الطرق لسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومعدات الإنقاذ بموقع الحادث.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مركز الشبكة الوطنية ديوان عام المحافظة

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