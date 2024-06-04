الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احذر.. الزجاجات البلاستيكية خطر يهدد حياتك

الزجاجات البلاستيكية
الزجاجات البلاستيكية

تعتبر الزجاجات البلاستيكية من الوسائل الشائعة لتخزين المياه والسوائل، إلا أن استخدامها ينطوي على مخاطر كبيرة على الصحة والبيئة. فقد أظهرت الدراسات العديدة أن البلاستيك يحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل مادة البيسفينول-A (BPA) والفثالات، والتي يمكن أن تتسرب إلى المياه والسوائل الموجودة في الزجاجات وتؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي.

الزجاجات البلاستيكية خطر يهدد حياتك 

فكما جاء فى موقع "هيلث" الطبي، فيعاني العالم من مشكلة تلوث البلاستيك التي تؤثر على البيئة بشكل كبير، حيث يتم التخلص من الملايين من الزجاجات البلاستيكية يوميًا، مما يؤدي إلى تلوث البحار والمحيطات ووفاة العديد من الكائنات البحرية بسبب ابتلاعها لقطع البلاستيك.
ووفقا لما جاء فى الموقع فينبغي على المجتمعات أن تتخذ إجراءات للتقليل من استخدام الزجاجات البلاستيكية والبحث عن بدائل صحية وصديقة للبيئة مثل زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام أو زجاجات المياه القابلة للتحلل الحيوي. وعليهم أيضًا دعم الحملات التوعوية التي تسلط الضوء على خطورة استخدام البلاستيك وتشجع على التحول إلى أساليب حياة أكثر صحة واستدامة.

وهناك مجموعة من المخاطر للزجاجات البلاستيكية:

تسرب المواد الضارة: بالإضافة إلى BPA والفثالات، هناك مجموعة من المواد الكيميائية الأخرى في البلاستيك التي قد تتسرب إلى المياه والسوائل وتتسبب في آثار سلبية على الصحة مثل اضطرابات هرمونية ومشاكل في الجهاز التنفسي.

تأثيراتها على الحياة البحرية: تنتهي الزجاجات البلاستيكية التي تتم التخلص منها في البحار والمحيطات، مما يؤثر على الكائنات البحرية بشكل خطير، حيث يمكن أن يتعفن البلاستيك ويتحول إلى جزيئات صغيرة تبتلعها الكائنات البحرية مما يؤدي إلى انسداد المعدة والوفاة.

تلوث البيئة البرية: بمجرد التخلص من الزجاجات البلاستيكية في الطبيعة، تتحلل ببطء وتسبب تلوثًا بصريًا وبيئيًا للمناطق البرية، مما يؤثر على النظام البيئي ويعرض الحياة البرية للخطر.

زيادة الاحتباس الحراري: عندما يتم حرق البلاستيك، ينتج عنها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين، مما يزيد من تغير المناخ ويساهم في زيادة الظواهر المناخية الضارة.

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