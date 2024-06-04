الخارجية الأمريكية: مستمرون فى الضغط على إسرائيل لحماية المدنيين فى غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن الضغط مستمر على إسرائيل لحماية المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن النصر الكامل على حماس، لا يمكن أن يتحقق على أرض المعركة فقط.

جرائم حرب في غزة

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "غير متأكد" مما إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب في مقابلة نشرتها مجلة "تايم" الثلاثاء.

وطلب المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية– وهي خطوة أدانتها الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قال بايدن في المقابلة إنه يمكن أن يُنظر إلى نتنياهو على أنه يطيل الحرب لأسباب سياسية خاصة به. وقال: "هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج".

مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

وقدم بايدن الجمعة، ما وصفه بالاقتراح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة، لكن نتنياهو نأى بنفسه علنا ​​منذ ذلك الحين عن الصفقة – التي قال شركاؤه في الائتلاف اليميني إنها ستدفعهم إلى إسقاط الحكومة.