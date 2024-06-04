لماذا لُقب محمود عبدالعزيز بـ"الساحر"؟.. عايدة رياض تكشف

وصفت الفنانة عايدة رياض، الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بالزعيم، وقالت عنه "فنان عظيم، تاريخ مصر ورمز مصر، عندنا زعماء كثر في مصر، مصر ولادة، الزعيم عادل إمام والزعيم محمود عبدالعزيز".

ولفتت “رياض” خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، إلى أن محمود عبدالعزيز لقب بـ"الساحر" لأنه أبدع في كل أنواع التمثيل، دراما ورومانسي، وكوميديان فريد من نوعه.

وأردفت: "كان إنسان في الاستديو بشكل غير عادي، كان يزيل الرهبة حتى من الكومبارس كان يقعد معاهم ويعمل بروفة، فنان وإنسان رائع، بسيط وتحسي إنك تعرفيه من زمان، وكان يجمع الكل في العمل ويجيب لهم جمبري، كان عطوف".

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