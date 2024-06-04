اشتباكات عنيفة وغارات مكثفة.. "إكسترا نيوز" ترصد تطورات الأوضاع فى رفح الفلسطينية

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، إنه في هذه الأثناء هناك سماع لدوي انفجارات عنيفة وهذا ناتج عن الغارات الجوية التي تستهدف المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال بنسف مربعات سكنية في هذه المناطق والقصف المدفعي الذي يستهدف وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف رجب، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال المتوغلة في المناطق والشرقية والغربية من مدينة رفح الفلسطينية، فضلًا عن إعلان فصائل المقاومة استهداف قوة عسكرية وآليات عسكرية متوغلة في منطقة تل الزعرب في غرب مدينة رفح الفلسطينية، بجانب استهداف إحدى المروحيات بقذيفة سام من جانب فصائل المقاومة.

وأوضح أن الاشتباكات تتواصل بين الحين والآخر بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال بجانب قيام جرافات الاحتلال في إزالة الركام في المناطق الشرقية والمتاخمة للسياج الحدودي بعدما نسف قوات الاحتلال المربعات السكنية في المناطق الشرقية بالكامل.

وأشار إلى أن شاحنات المساعدات عادت إلى الأراضي المصرية مرة أخرى وتحديدا في محيط معبر الرفح من الجانب المصري بعدما رفضت سلطات الاحتلال عبور هذه الشاحنات، ومن ثم فإن هذا الإجراء وهذا النهج هو المتبع منذ بداية هذه الأزمة، لأن سلطات الاحتلال تعتمد على توظيف الملف الإنساني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وقدى هذا إلى تفشي مجاعة في مناطق كثيرة من غزة.

