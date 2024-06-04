الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصول حجاج قرعة "الداخلية" للمدينة المنورة وتوزيع وجبات مجففة (فيديو)

الحجاج
الحجاج

وصل  حجاج بيت الله الحرام ضمن حج قرعة بوزارة الداخلية إلى المدينة المنورة، وكان في استقبالهم ضباط وزارة الداخلية المنظمون لبعثة الحج المصرية وسط تيسيرات غير مسبوقة.

تسابق ضباط وزارة الداخلية لخدمة الحجاج

واستقبل ضباط وزارة الداخلية المصرية حجاج بيت الله الحرام في المدينة المنورة، الذين تسابقوا على إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بهم، وسط سعادة الحجاج.

فيما عبر حجاج بيت الله الحرام ضمن حج قرعة وزارة الداخلية، عن بالغ سعادتهم، موجهين كامل الشكر لوزارة الداخلية، مؤكدين أن الخدمات التي قدمت من قبل ضباط وزارة الداخلية كانت قمة في الرقي.

 

حافلات مجهزة لاستقبال الحجاج

وأضاف حجاج بيت الله الحرام بقرعة الحج بوزارة الداخلية، أن الإجراءات تم إنهاؤها في منتهى السهولة واليسر ودن توقف.

وأعدت وزارة الداخلية لحجاج بيت الله الحرام فور وصولهم إلى مطار المدينة المنورة حافلات مجهزة لنقلهم إلى الفنادق، كما تم تخصيص فرق لنقل الأمتعة تيسيرًا على الحجاج.

 

استقبال الحجاج بالورود داخل الفنادق

واتبعت وزارة الداخلية نظامًا حديثًا غرضه التسهيل على الحجاج لتسكينهم داخل الغرف الفندقية عن طريق الباركود ومن خلاله يتم إطلاع الحجاج على أماكن إقامتهم في الفنادق ورقم الغرفة، الذي يتميز بقربه من مناطق الحج، فضلًا عن حرص بعثة الحج بوزارة الداخلية على اختيار فنادق ذات امتيازات عديدة، مما ترك أثرًا طيبًا على الحجاج بعد أن استقبلتهم فنادق الإدارة بالورود.

 

فنادق قريبة من الحرم النبوي

تتميز فنادق حج قرعة وزارة الداخلية بالمدينة المنورة إلى جانب قربها الشديد من مناطق أداء الفرائض، بجودة الغرف وترتيبها والحرص على نظافتها باستمرار لتوفير الجودة النفسية والصحية للحجاج للاستمتاع بالأجواء الروحانية.

 

وجبات جافة للحجاج

وتوفر بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية وجبات جافة للحجاج بمجرد وصولهم إلى المدينة المنورة وفقًا لبرنامج الرحلة على أن تسلم لها وجبات مماثلة بمكة المكرمة.

 

كما حرصت بعثة قرعة حج وزارة الداخلية على نشر أعضائها بين الحجاج للتعرف على طلباتهم وتلبية احتياجاتهم في الحال. 

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